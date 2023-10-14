Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассмеялся над решением Пентагона по Украине

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не смогут поддерживать одновременно Украину и Израиль. По его мнению, заявления о такой возможности являются смехотворными.
Джонсон подчеркнул, что посмеялся над заявлением американского министра обороны Ллойда Остина о том, что Соединённые Штаты смогут вести войну на два фронта.
Джонсон добавил, что вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют». Кроме того, они не будут произведены и в ближайшее время. При это эксперт уверен, что произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское.
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«Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — отметил бывший аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — заключил Ларри Джонсон.
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Диана Аванесян