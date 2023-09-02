Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: В случае ядерного конфликта с Россией США обречены

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Из-за опрометчивого решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине, Штатам понадобится несколько месяцев на то, чтобы подготовить и отправить свои силы воевать с Россией. Как считает Джонсон, такие действия вызовут мгновенную ответную реакцию российской стороны, которая в первую очередь начнет топить американские военные корабли, а США ничего не смогут этому противопоставить.
Аналитик считает ошибкой решение Джорджа Буша-младшего выйти из договора по ПРО, так как с тех пор Россия сумела разработать надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это даст России реальную возможность отразить любой ядерный удар со стороны США. У Америки такой возможности нет, уверен Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ уточнил, что России, возможно, не удастся сбить все ракеты, но она способна нейтрализовать подавляющее большинство боезарядов, что позволит ей выжить. У Соединенных Штатов таких шансов нет, они будут стерты с лица Земли, заключил эксперт.
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Аналитик считает ошибкой решение Джорджа Буша-младшего выйти из договора по ПРО, так как с тех пор Россия сумела разработать надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это даст России реальную возможность отразить любой ядерный удар со стороны США. У Америки такой возможности нет, уверен Джонсон.
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Александр Бойцов