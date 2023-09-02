Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: В случае ядерного конфликта с Россией США обречены

Слова представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах России являются вмешательством во внутренние дела государства и давление на его граждан. С таким заявлением выступил в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России её председатель Василий Пискарёв.