Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Вашингтон открыто лжёт о ходе контрнаступления ВСУ

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Вашингтон лжёт о ходе контрнаступления Украины. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. А бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя заявления Блинкена о поддержке Украины, заявил, что госсекретарь прикрывает провал контрнаступления ВСУ.
Кроме того, Блинкен сообщил, что украинское контрнаступление начало показывать хорошие результаты.
На это Джонсон возмутился: «Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту!».
Он также отметил, что США не осознают тактику, по которой действуют ВС РФ.
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Кроме того, Блинкен сообщил, что украинское контрнаступление начало показывать хорошие результаты.
Он также отметил, что США не осознают тактику, по которой действуют ВС РФ.
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Анастасия Чинкова