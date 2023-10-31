Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал СБУ приказ о покушении на Царева

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом он написал в личном блоге на Weapons and Strategy.
По словам Брайена, действующий украинский лидер боится лишиться власти, из-за чего и опасается сделки между украинскими и российскими военными.
Он добавил, что у СБУ большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. В том числе Брайен напомнил об аресте олигарха Игоря Коломойского.
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«Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», — уверен экс-чиновник Пентагона.
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Диана Аванесян