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Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал СБУ приказ о покушении на Царева

31 октября 2023, 06:11

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом он написал в личном блоге на Weapons and Strategy.
По словам Брайена, действующий украинский лидер боится лишиться власти, из-за чего и опасается сделки между украинскими и российскими военными.

«Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», — уверен экс-чиновник Пентагона.


Он добавил, что у СБУ большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. В том числе Брайен напомнил об аресте олигарха Игоря Коломойского.

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Президент Израиля Герцог назвал беспорядки в Махачкале явным антисемитизмом
31 октября 2023, 08:58

Фото: istockphoto/Zeferli

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его шокировали события в аэропорту столицы Дагестана. Подобного рода беспорядки вызывают крайнее беспокойство.
Свою точку зрения израильский лидер высказал в интервью изданию Die Welt. Он отметил, что данный факт должен встревожить все правительства, так как является откровенным проявлением антисемитизма, причем контролируемого. Герцог указал, что все происходящее в аэропорту Махачкалы весьма напоминало еврейский погром и поблагодарил Бога за то, что власти в конце концов сумели его предотвратить и утихомирить разбушевавшуюся толпу.

Напомним, беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы после того, как там приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Несколько десятков человек прорвались на взлетно-посадочную полосу. Позже их вытеснили оттуда представители силовых структур. В результате инцидента пострадали около 20 человек, в том числе полицейские. Более 80 участников беспорядков были задержаны.

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В Крыму рассказали куда пойдут деньги от продажи квартиры Зеленского
Крым передаст деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО
31 октября 2023, 08:41

Фото: istock / Andrii Atanov

Деньги, полученные с продажи квартиры семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма отправят на нужны фронта и помощь участникам спецоперации. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов изданию РИА Новости.
Константинов отметил, что национализация и продажа имущества стала важным  символичным шагом для жителей Крыма, которые желали, чтобы полуостров никак не был связан с Зеленским.

«Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником», — заключил парламентарий.
Квартира семьи украинского лидера была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей.

Ранее украинские военные отказывались идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма БПЛА немецкого производства
31 октября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/bbsferrari

Депутат бундестага от партии правых «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон направил в Совет министров ФРГ запрос. В обращении он задает вопросы о том, известно ли правительству о том, что Киев ранее совершил атаку на Крым при помощи немецких беспилотников.
Как передает «Лента.ру», опираясь на данные немецких средств массовой информации о военных поставках со стороны Берлина Киеву, парламентарий спросил, располагает ли федеральное правительство данными о том, что Украина атаковала Крым при помощи надводных беспилотников. Если да, то какова позиция федерального правительства по этому поводу, уточнил также Быстрон.

Представитель Кабмина Германии Томас Баггер ответил на это, что федеральное правительство не имеет каких-либо сведений по данному вопросу, а потому не может комментировать обращение депутата.

Напомним, 17 июля 2023 года два украинских безэкипажных катера атаковали Крымский мост. В результате была повреждена часть дорожного полотна, погибли два человека.

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«Зашли слишком далеко»: Украинские диверсии могут привести Запад к войне
Spectator: Диверсии спецслужб Украины могут вовлечь Запад в боевые действия
31 октября 2023, 08:20

Фото: istock / ciud

Операции спецслужб Украины могут спровоцировать Россию нанести ответный удар, что чревато втягиванием стран Запада в конфликт. Об этом заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти, пишет британский журнал The Spectator.
Профессор считает, что российская сторона может расценивать западную помощь спецслужбам Украины  как использование оружия по территории РФ. А это может привести к ответу со стороны Москвы.

Галеотти отметил, что диверсии ВСУ не подрывают моральных дух жителей России, а наоборот мотивируют защищать страну. Аналитик также обеспокоен тем, что слабый контроль над планами спецслужб Незалежной может иметь плачевные последствия для Соединенных Штатов.  

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Подробнее об этом читайте в нашем материале

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МИД РФ: Из-за курса Токио диалог о мирном договоре с Японией невозможен
31 октября 2023, 08:17

Фото: istockphoto/Belus

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжает придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальных проблем и заключение мирного договора. В МИД РФ на это ответили, что из-за враждебной позиции Японии такой диалог в настоящее время невозможен.
Комментируя для РИА Новости высказывания представителей японских властей, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва будет и впредь реагировать на любые конфронтационные выпады максимально жесткими ответными контрмерами, руководствуясь только национальными интересами.

Представители МИД подчеркнули, что после начала спецоперации в 2022 году Япония проводит в отношении России откровенно враждебный курс. Увеличивается количество антироссийских санкций, в обществе искусственно разжигаются русофобские настроения, наращивается военная активность с участием военнослужащих США и НАТО у восточных границ России, оказывается помощь киевскому режиму. В министерстве иностранных дел указали, что российская сторона в таких условиях не видит возможности для продолжения договора об основах добрососедских отношений.

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Нетаньяху объявил о начале нового этапа войны с ХАМАС
Премьер Нетаньяху: Израиль перешел на третий этап войны с ХАМАС
31 октября 2023, 07:52

Фото: istock / e-crow

Военная операция Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, которая включается в себя расширение наземных действий в палестинском анклаве. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в разгаре войны. <...> Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа», — объявил Нетаньяху.
Израильский премьер отметил, что сухопутные операции внутри Газы включают в себя усилия по освобождению пленников, которых удерживает ХАМАС.

Нетаньяху утверждает, что ЦАХАЛ продвигается системно и находится в состоянии повышенной боевой готовности на северном фронте, где территории активно обстреливают со стороны Ливана.

«ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», — утверждает политик.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операции
#израиль
#хамас
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«Марионетка»: В Германии объяснили, ради чего идет конфликт на Украине
Депутат Европарламента Крах заявил, что война на Украине идет за мировой порядок
31 октября 2023, 07:06

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах сказал, что Украина стала марионеткой в руках Соединенных Штатов Америки в конфликте с Россией. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию American Conservative.

«Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом», — заявил Крах.
Он также выразил мнение, что в мире существует три страны, которые обладают самым высоким уровнем суверенитета и могут не обращаться внимание на интересы соседей.  Среди них Россия, США и Китай. Депутат спрогнозировал распад коллективного Запада и предупредил, что заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к многополярному миру.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что участники заседания Европейского совета без интереса встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
Guardian: американские корпорации надеются на прибыль на фоне конфликта в Газе
31 октября 2023, 06:48

Фото: iStock/Andrii Atanov

Американские компании прогнозируют внушительный рост прибыли в контексте палестино-израильского конфликта, сообщает обозреватель из The Guardian Илай Клифтон.
Клифтон указывает, что «Morgan Stanley и TD Bank (американские финансовые конгломераты) ожидают значительного роста ценных бумаг в авиакосмической и военной отраслях, прогнозируя при этом семипроцентное увеличение стоимости акций с началом вооруженных столкновений между Израилем и ХАМАСом».

Журналист утверждает, что Уолл-стрит рассчитывает на «взрывной рост прибыли». Статья подчеркивает, что американские аналитики уделяют внимание эскалации конфликта, которая, по их мнению, «может приносить значительные доходы».

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Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России
Антонов: попытки США подорвать конституционный строй в РФ обречены на провал
31 октября 2023, 06:01

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что попытки Соединенных Штатов подорвать конституционный строй и межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на неудачу. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была известна своим межнациональным и межрелигиозным согласием.

«Вашингтону следует обратить внимание: любые усилия, направленные на дестабилизацию конституционного устройства в нашей стране, обречены на неудачу», — отметил он.
Антонов также призвал американских лидеров заботиться о безопасности собственных граждан, утверждая, что они сталкиваются с «эпидемией вооруженного насилия».

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