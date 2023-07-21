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Экс-депутат из Ярославля Петровский признался, что написал заявление на Стрелкова

21 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/Rawf8

Бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский, хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил, что четыре дня назад написал заявление на Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине», - рассказал Петровский.

Он добавил, что оскорбление первого лица государства является серьезным преступлением и выразил надежду, что именно его заявление стало причиной для задержания Стрелкова.


При этом Петровский подтвердил, что является хирургом ЧВК «Вагнер».

Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, связи со Стрелковым нет, а родственники не знают, где он находится.

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Игоря Стрелкова обвиняют в экстремизме


#Игорь Стрелков
#задержание
#заявление
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МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна
Вершинин заявил, что Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна после прекращения зерновой сделки
21 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки.
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, маршруты вывоза зерна уже прорабатываются. Об этом он сообщил в ходе брифинга. 

Он назвал разработку решения сложным логистически-техническим вопросом. Вершинин также добавил, что Москва проводит переговоры с африканскими странами и активно обсуждает возможность и способы доставки зерновых грузов.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину. 

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#МИД РФ
#зерновая сделка
#Россия
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Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина
Суд ЮАР прекратил дело по иску оппозиции об «аресте» Путина на саммите БРИКС
21 июля 2023, 15:56

Фото: iStock/Zolnierek

Высокий суд ЮАР постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.
Соответствующая информации содержится в документе суда.

Уточняется, что дело было рассмотрено в пятницу в открытом формате. Отмечается, что решение было принято по соглашению участвующих в заседании сторон.

В связи с тем, что МУС объявил об ордере на арест российского лидера, президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Путиным возможность его участие на грядущем саммите в формате видеосвязи. 

Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. 

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#суд
#ЮАР
#Путин
#ордер
#арест
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В ГУР Украины высмеяли задержание Стрелкова
В ГУР Минобороны Украины прокомментировали задержание Стрелкова
21 июля 2023, 15:49

Фото: iStock/Владимир Астапкович

В ГУР Минобороны Украины назвали задержание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова «хорошими новостями», передает украинское издание Клименко Тайм.
«Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться», - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также пожелал удачи всем участникам данного процесса. Кроме того, Юсов отметил парадоксальность ситуации, так как, по его словам, на Москву шёл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а задерживают Стрелкова.

Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, связи со Стрелковым нет, а родственники не знают, где он находится.

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#ГУР
#Игорь стрелков
#задержание
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Путин 23 июля встретится с Лукашенко
Путин и Лукашенко проведут переговоры 23 июля в России
21 июля 2023, 15:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 23 июля встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого встретится с российским лидером Владимиром Путиным. 

Сообщается, что главы государств намерены обсудить вопросы сотрудничества и стратегического партнерства.

Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ. На территории России и Беларуси будут проходить совместные учения военнослужащих. 

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#Путин
#Лукашенко
#встреча
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Эрдоган заявил о желании вскоре обсудить с Путиным зерновую сделку
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время»
21 июля 2023, 14:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».
Он выразил надежду на то, что ​лидеры вскоре обсудят зерновое соглашение и придут к общему мнению относительно продления сделки. 

Эрдоган также отметил, что западные страны должны принять меры для того, чтобы возобновить действие черноморской зерновой инициативы. Наряду с этим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера с турецким коллегой не планируются. 

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#Турция
#Эрдоган
#Путин
#встреча
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Меру пресечения Стрелкову изберут сегодня в Басманном суде Москвы
21 июля 2023, 14:32

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Меру пресечения экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову изберут в Басманном суде Москвы 21 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Честный детектив.
Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. В настоящий момент в его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, сейчас со Стрелковым нет связи и никто из родственников не знает, где он находится.

Кроме того, Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.

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#Игорь Стрелков
#задержание
#суд
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Со Стрелковым нет связи, заявил его адвокат Молохов
Адвокат Стрелкова не знает, где находится его подопечный
21 июля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов заявил, что ему не известно, где находится его подопечный, так как с ним нет связи. Об этом передает Telegram-канал Mash.
По словам Молохова, сейчас из близких Стрелкова не знает о его местонахождения. Сейчас родственники ищут Стрелкова по всем отделениям Следственного комитета и полиции столицы.

«Игорь Иванович проводил жену на поезд, вернулся — в квартире следственные действия. Жилище обыскали, его задержали — предварительно, по статье за экстремизм», - рассказал адвокат Стрелкова.

Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме.

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#Игорь Стрелков
#задержание
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Кремль раскрыл отношение Путина к творчеству, связанному с СВО
Песков: Путин считает произведения, связанные с СВО, важными для поднятия духа
21 июля 2023, 14:18

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют связь с СВО, так как это крайне важно для поднятия патриотического духа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно отрадно наблюдать, что они пишут стихи, песни и исполняют, это очень важно для поднятия патриотического духа, и так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня», - уточнил Песков. 

Говоря о том, как сам представитель Кремля относится к творчеству Shaman, он ответил, что поддерживает. 

«Очень положительно», - подытожил Песков. 

Напомним, накануне певец Shaman решил выпустить новый клип на песню «Мой бой». Он был снят в зоне спецоперации. За сутки его посмотрели более миллиона человек. 

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#Кремль
#Дмитрий Песков
#Владимир Путин
#Шаман
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Путин пообещал ответ «всеми средствами» на агрессию против Белоруссии
Путин: Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ
21 июля 2023, 14:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на агрессию против Белоруссии любыми доступными средствами.
Об этом глава государства сообщил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

По его словам, агрессия против союзного белорусского государства, будет расцениваться как агрессия против России и страна будет отвечать на угрозы всеми имеющимися средствами. 

«И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», - заявил Путин. 
Российский лидер также назвал потери украинской армии в ходе наступления ВСУ. Он отметил, что речь идет о десятках тысяч погибших военных. 

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#Беларусь
#заседание
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