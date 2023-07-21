Экс-депутат из Ярославля Петровский признался, что написал заявление на Стрелкова

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Бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский, хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил, что четыре дня назад написал заявление на Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине», - рассказал Петровский.
Он добавил, что оскорбление первого лица государства является серьезным преступлением и выразил надежду, что именно его заявление стало причиной для задержания Стрелкова.
Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, связи со Стрелковым нет, а родственники не знают, где он находится.
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Элина Позднякова