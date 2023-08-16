Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО

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Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен сомневается в долгосрочном членстве Финляндии в НАТО.
«Я не уверен, что это продлится долго, поскольку в Финляндии происходят события, которые могут представлять экзистенциальную угрозу для России», — заявила Туртиайнен в интервью РИА Новости на Московской конференции по международной безопасности.По мнению бывшего депутата, присоединение Финляндии к НАТО принесло стране только негативные последствия, но граждане не могли открыто высказать свое мнение по этому вопросу.
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