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Одной из основных причин трагедии украинского майдана стал обман. Об этом заявила советник Генерального прокурора РФ, бывший депутат Государственной думы от Республики Крым Наталья Поклонская.
Поклонская подчеркнула, что массовый обман тогда стал фатальной стадией развития событий. Украина перешла от стадии пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей. По словам экс-депутата, жить в обмане куда как проще, чем в жесткой и неудобной правде.
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