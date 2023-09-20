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Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Польша навряд ли выйдет из условной «антироссийской коалиции. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Кроме того, поляки уже не в первый раз демонстрируют свое желание получить определенные преференции от Евросоюза на фоне проблем с Украиной. Думаю, что после завершения предвыборной гонки они снова сядут за стол переговоров и начнут клянчить у ЕС дотаций для своих фермеров в обмен на транзитный пропуск украинского зерна», — цитирует Килинкарова Общественная служба новостей.
По мнению политика, все мировое сообщество устало от Украины и ее лидера Владимира Зеленского, который сильно злоупотребляет «наглой дипломатией». Килинкаров отметил, что в дальнейшем объем западной военной помощи снизится.
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