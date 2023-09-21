Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По его словам, Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полностью вернуть Киеву контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.