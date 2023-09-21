Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России

Фото: IStock/kremlin
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По его словам, Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полностью вернуть Киеву контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
«Фактически он потребовал капитуляции России, о чем сейчас речи быть не может. Таким образом он перечеркнул возможности для переговоров. В своем выступлении он мог бы подвязать не два пункта, а один — просто выйти и сказать, что переговоров не будет, будет война. Возможно, для этого он и сократило свой план, потому что изначально пунктов было гораздо больше, но все они сводились к капитуляции. А он оставил два, чтобы не путать тех, кто будет его слушать», — сказал Царев.Читайте также:
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
Филиппо: Зеленского нужно остановить, пока он не довел до катастрофы
Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации
Екатерина Шмакова