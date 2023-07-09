Радио1
Главная / Новости / Политика/ Экс-депутат Рады Богомолец предрекла Украине будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

Экс-депутат Рады Богомолец предрекла Украине будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

09 июля 2023, 03:54

Фото: iStock.com/Ruslan Lytvyn

Бывший депутат Верховной Рады Ольга Богомолец высказала свое мнение относительно перспектив легализации марихуаны на Украине. Ее комментарий цитирует Vesti.ua.


«В двух словах, под прикрытием легализации медицинского каннабиса намерены превратить Украину в новую Колумбию в самом сердце Европы», — предсказала она.
Она утверждает, что «любителям крупных денег» зачастую не позволяют выращивать каннабис на территории своих стран, но легализация предоставит такую возможность. По ее словам, стратегическое решение по этому вопросу на Украине уже принято.

Читайте также:

В конгрессе США жестко ответили Зеленскому

В Киеве отреагировали на новое «наркотическое» решение Зеленского

Грета Тунберг прибыла в Киев для встречи с Зеленским
#Украина
#каннабис
Читайте нас в
Минцифры: «Бюро 1440» запустит на орбиту 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году
09 июля 2023, 06:33

Фото: iStock.com/forplayday

Космическое подразделение российского «ИКС холдинга» «Бюро 1440» планирует отправить более 900 низкоорбитальных спутников на орбиту к 2035 году, сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития России.
В планах компании с 2025 года проводить запуски на орбиту с частотой 10-12 раз в год. При этом каждая ракета-носитель способна размещать около 15 космических аппаратов.

Читайте также:

SpaceX впервые почти параллельно проводит два коммерческих пуска

Стало известно, что Россия может ослепить американские спутники

В Чехове прошла детская игровая программа «Покорители космоса»
#космос
#Россия
Читайте нас в
Минобороны: российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении
09 июля 2023, 06:28

Фото: iStock/Milous

Авиация России уничтожила склад боеприпасов украинской армии в районе Шевченко на южнодонецком фронте, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра оперативной группировки «Восток» Олега Чехова.
Он дополнил, что войска передовых подразделений, с поддержкой артиллерии, успешно отбили атаку противника, который был вынужден отступить, несмотря на потери.

Также Чехов сообщил, что артиллерийский огонь уничтожил расчет миномета и управляющий центр беспилотников к востоку от Макаровки и северо-западнее Сторожевого.

Читайте также:

Американский разведчик Риттер заявил, что армию США на Украине уничтожат за несколько дней

ВС РФ уничтожили украинский БПЛА из стрелкового оружия в Курской области

РИА Новости: Российские военные уничтожили американский бронетранспортер М113 ВСУ
#авиация
#СВО
Читайте нас в
Депутат ЕП Уоллес: жертвами переданных Киеву кассетных боеприпасов станут украинцы
09 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/bbsferrari

Европейский депутат Мик Уоллес в своем аккаунте на Twitter выразил опасения, что мирные украинцы станут главными жертвами от использования кассетных боеприпасов, переданных Киеву.
«Доставка дополнительных кассетных бомб в Украину приведет к большим страданиям среди украинцев, больше, чем для кого-либо другого», — акцентировал внимание политик.
Читай также:

Министр обороны Украины назвал пять принципов применения кассетных боеприпасов

Подполковник Дэвис: кассетные бомбы не помогут Украине из-за недостаточной подготовки ВСУ

NYT предупредила об опасности американских кассетных боеприпасов
#ВСУ
#СВО
Читайте нас в
Военным ЗВО на передовую доставили икону, подаренную Путиным
09 июля 2023, 05:56

Фото: iStock/bbsferrari

Российские военные из группировки «Запад» привезли икону «Спас Нерукотворный» на линию фронта спецоперации. Икону ранее вручил им президент России Владимир Путин.
«Икона ’Спас Нерукотворный’ была привезена на передовые позиции военнослужащими одного из подразделений группировки "Запад"», - цитирует РИА Новости российское военное ведомство РИА Новости.
Подчеркивается, что икона в период Российской империи при правлении царя Александра III была собственностью военного министра Петра Ванновского. Военнослужащие СВО планируют использовать икону для совершения причастия.

Читайте также:

Швыдкой призвал РПЦ приложить все усилия для сохранения «Троицы»

Mash: в Москве украли чудотворную икону Божьей Матери, привезённую с Донбасса

Секретаря епархии подозревают в краже икон у епископа
#Путин
#иконы
Читайте нас в
ВКС РФ ударили по трем пунктам дислокации и складу ВСУ на краснолиманском направлении
09 июля 2023, 05:37

Фото: istock/Ivan Murauyou

Глава пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук сообщил РИА Новости о нанесении авиационных ударов по местам временного размещения, складу военных припасов, а также участкам, где находятся личный состав и огневые ресурсы Вооруженных Сил Украины на Краснолиманском направлении.
«Военные самолеты нашей группировки выполнили ракетно-бомбовые удары по трем местам временного размещения, складу боеприпасов, а также областям, где сконцентрировались люди и огневые ресурсы ВСУ в районах Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское и Терны», — заявил Савчук.
Он также уточнил, что артиллерия группировки на том же направлении нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад украинских войск. В результате противник понес значительные потери в личном составе и технике, добавил источник агентства.

Читайте также:

В Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы

Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке

Вчера украинские войска атаковали Курскую область не менее шести раз


#СВО
#ВСУ
Читайте нас в
Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году
09 июля 2023, 05:33

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что в 2022 году был нанесен удар по Крымскому мосту. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.
«С момента нашего первого удара по Крымскому мосту, целью которого было нарушить логистические планы россиян, прошло 273 дня», — подчеркнула заместитель главы военного ведомства.
Читайте также:

Перед Крымским мостом образовалась пробка со стороны Крыма

Власти Крыма заявили об отсутствии пробки перед Крымским мостом

Путин поручил обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян
#крымский мост
#Маляр
Читайте нас в
Кинолог Голубев: Долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко
09 июля 2023, 04:58

Фото: IStock/PavelRodimov

Собаки не могут ухаживать за собой так, как это делает человек, поэтому обязанностью владельца - следить за тем, чтобы его питомцу было комфортно даже в жаркую погоду.
Некоторые действия, которые кажутся полезными для собаки в жаркое время года, могут на самом деле быть вредными, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

«При повышенной температуре прислушивайтесь к поведению вашего питомца: если вы обнаружите частое дыхание, снижение активности или заметите, что собака пытается найти тень или лечь на холодную поверхность, это знак, что ей нужно помочь охладиться. Но делайте это правильно: не обливайте собаку водой и не ставьте под действующий кондиционер. Просто переместите ее в тенистое место, предложите прохладную воду и обеспечьте доступ к свежему воздуху», — сказал Голубев.
Он отметил, что обливание собак холодной водой — одна из самых распространенных ошибок. По словам кинолога, такой подход может принести только вред. Шерсть собаки препятствует испарению воды, и вода задерживается на верхнем слое шерсти, не достигая кожи. Это может создать эффект парника, из-за которого собака перегревается, уточнил Голубев.

Читайте также:

Кинолог рассказал об эффективном обучении собак

21 июня отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы России

На что обратить внимание при выборе кинолога для собаки?
#собаки
#кинологи
Читайте нас в
В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней погиб один человек, 15 зданий разрушены
09 июля 2023, 04:45

Фото: iStock/NatanaelGinting

Один человек стал жертвой, и 15 зданий были разрушены в Дели из-за самых сильных за последние два десятилетия ливней в столице Индии. Об этом информирует телеканал NDTV, ссылаясь на местную пожарную службу.
«В результате интенсивного дождя, который прошел в городе в субботу, обрушилось 15 зданий и погиб один человек», — цитирует телеканал слова представителя пожарных.
Кроме того, телеканал, ссылаясь на главную метеорологическую станцию Дели, отмечает, что в субботу за день выпало рекордное за последние 20 лет количество осадков.

Читайте также:

Дорожники Подмосковья ликвидируют подтопления на дорогах

Купание на пляжах Анапы запретили

Российский город ушел под воду из-за сильного ливня
#Индия
#ливни
Читайте нас в
Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий
09 июля 2023, 04:39

Обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл выразил мнение, что в случае неудачи контрнаступления ВСУ президенту Зеленскому придется идти на переговоры и возможно даже «обменять» территории на мир.
«Если текущее контрнаступление не увенчается успехом, запасы оружия исчерпаются, настанет новый зимний энергетический кризис, а поддержка со стороны Запада еще больше снизится, Зеленский, возможно, будет вынужден принять решение о переговорах, даже если это будет означать обмен территорий на мир», — заявил Тисдалл.
Журналист подчеркнул, что провал ВСУ может вызвать «катастрофические» последствия, которые коснутся не только Украины, но и других стран. Он предполагает, что одним из потенциальных результатов может быть дестабилизация в Восточной Европе. К тому же, поражение Киева может повлиять на решение тайваньского вопроса, считает Тисдалл.

Читайте также:

Депутат Белик: Страны НАТО усомнились в возможностях Зеленского

Американский эксперт Блейк заявил, что Путин уже нанес Западу унизительное поражение

Зеленский заявил о преимуществе России в дальнобойном оружии

#Зеленский
#контрнаступление
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников