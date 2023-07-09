Экс-депутат Рады Богомолец предрекла Украине будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

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Бывший депутат Верховной Рады Ольга Богомолец высказала свое мнение относительно перспектив легализации марихуаны на Украине. Ее комментарий цитирует Vesti.ua.
«В двух словах, под прикрытием легализации медицинского каннабиса намерены превратить Украину в новую Колумбию в самом сердце Европы», — предсказала она.Она утверждает, что «любителям крупных денег» зачастую не позволяют выращивать каннабис на территории своих стран, но легализация предоставит такую возможность. По ее словам, стратегическое решение по этому вопросу на Украине уже принято.
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