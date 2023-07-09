Экс-депутат Рады Богомолец предрекла Украине будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

Космическое подразделение российского «ИКС холдинга» «Бюро 1440» планирует отправить более 900 низкоорбитальных спутников на орбиту к 2035 году, сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития России.

В планах компании с 2025 года проводить запуски на орбиту с частотой 10-12 раз в год. При этом каждая ракета-носитель способна размещать около 15 космических аппаратов.



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Артем Кузьмин