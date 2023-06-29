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Экс-депутат Рады Олейник: «Украину продолжат финансировать для ослабления России»
Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник заявил, что целью Запада является разрушение России с помощью Украины.
А военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал о корыстных мотивах в украинском конфликте со стороны Польши.
А бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс предупредил о возможности того, что Украина может осуществить атаку на Запорожскую атомную электростанцию, подставив другую сторону. Он указал на растущее отчаяние внутри Украины как возможный мотив для такого действия.
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«Главная задача Запада – разрушить Россию, Украина – это один из способов. <…> Украину продолжат финансировать для ослабления России», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Олейник.
«Польше нужно, чтобы Украина была разрушена максимально, чтобы осталось как можно меньше лиц мужского пола. Так, когда Варшава заберёт западные территории, у неё будет меньше проблем с населением. Поэтому чем дольше эта война будет идти, тем лучше для поляков. Так им будет проще захватить те территории, которые они считают частью Речи Посполитой», — отметил в беседе с «Царьградом» Крапивник.
А бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс предупредил о возможности того, что Украина может осуществить атаку на Запорожскую атомную электростанцию, подставив другую сторону. Он указал на растущее отчаяние внутри Украины как возможный мотив для такого действия.
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Мелисса Тимофеева