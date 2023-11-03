Экс-депутат Верховной рады Олейник усомнился в проведении выборов на Украине

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Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал мнение о том, что выборы на Украине в 2024 году вряд ли состояться.
«Точно об этом мы узнаем 26 или 27 декабря — в дни, когда украинский парламент должен принять решение о назначении выборов. Скорее всего, этого не случится, так как во время военного положения сложно обеспечивать конституционные права граждан. Так, 8 млн украинцев, находящихся сейчас за пределами страны, не смогут проголосовать!», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Олейник.Он также добавил, что сложно будет организовать выборы среди военных и солдат.
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