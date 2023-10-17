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Экс-дипломат Фримен: Антироссийские санкции вместо России ударили по США

17 октября 2023, 06:25
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Введенные западными странами антироссийские санкции, вместо того, чтобы ударить по Москве, ослабили Вашингтон. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, уверен экс-дипломат, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или общая валюта, которую может создать блок стран БРИКС.

«Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России», ― заявил эксперт.


В ходе последнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге лидеры участников объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании общей платежной системы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также высказал идею о возможности обсуждения создания единой расчетной валюты странами БРИКС в следующем году.

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#сша
#дипломат
#россия
#санкции
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Небензя прокомментировал голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе
Небензя: Голосование в Совбезе ООН показало, кто хочет войны на Ближнем Востоке
17 октября 2023, 07:05

Фото: РИА Новости / МИД РФ

Голосование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по российскому проекту резолюции по конфликту на Ближнем Востоке определило, кто действительно выступает за мир, а кто хочет продолжения конфликта, преследуя свои цели. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. ИНформацию передает РИА Новости.

«Оно (голосование - прим ред) наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, <…> а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — заявил дипломат.
Небензя также добавил, что делегации стран Запада поставили крест на ожиданиях всего мира, что СБ ООН остановит кровопролитие на Ближнем Востоке.

Напомним, 14 октября РФ предложила Совету Безопасности ООН проект резолюции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Россия выдвинула предложения к призыву о немедленном и долгосрочном прекращении огня, а также осуждение любых насильственных действий в отношении мирных жителей. Помимо этого, предлагалось призвать к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и созданию условий для безопасной эвакуации гражданского населения.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#россия
#операция
#армия
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#голосование
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#мир
#оон
#новости
#дипломат
#рф
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Депутат Госдумы Хамзаев обвинил Анатолия Чубайса в госизмене
17 октября 2023, 05:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обвинил в государственной измене живущего ныне в Израиле экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Он призвал проверить работу Чубайса в РАО «ЕЭС России», а также на предмет вывода денег из России.
По словам Хамзаева, решительно непонятно, на какие средства Анатолий Чубайс живёт за границей, откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать помощь гражданам Израиля. Парламентарий уточнил, что соответствующие запросы будут им направлены в ФСБ и Следственный комитет.

Ранее бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.

По словам президента России Владимира Путина, который вспомнил о бывшем главе «Роснано», Чубайс просто «удрал» из России. После этого в корпорации образовалась «финансовая дыра».

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#госдума
#депутат
#деньги
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Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»
17 октября 2023, 05:06

Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
Уже во вторник президент проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российско-китайская встреча на высшем уровне должна пройти 18 октября.

Ранее Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций. Глава РФ обратил внимание на то, что количество программ, которые выгодны обеим сторонам увеличивается. Путин подчеркнул, что данные проекты приносят также пользу странам, которые покупают инвестиции и кредиты в рамках этой инициативы. КНР также получает выгоду из реализации этих проектов, так как они помогают развитию и обеспечению продуктами, а также создают условия для улучшения и расширения развития.

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#россия
#китай
#владимир путин
#форум
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Daily Mail: Брат Байдена потратил полученные обманом $125 тысяч на футбол
17 октября 2023, 03:41

Фото: официальный сайт Кремля

Брат Джо Байдена Джеймс потратил полученные обманным путем в качестве «ссуды на деловые расходы» 125 тысяч долларов на футбольные матчи, ландшафтный дизайн и кредиты. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
По данным таблоида, 74-летний Джеймс Байден оказался замешан в мошеннической схеме своего делового партнера Майкла Левитта, которого обвиняют в незаконном присвоении 4,7 миллиона долларов. Следствие считает, что Левитт перемещал средства между деловыми и личными счетами «без явных целей, кроме возможного сокрытия их происхождения и использования».

Брат Байдена и компания его жены Сары получали деньги с пометкой «ссуда на деловые расходы».

Ранее то же самое издание Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов США написало о том, что банковские следователи подозревали сына действующего американского президента Хантера Байдена в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена.

Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы
17 октября 2023, 03:02

Фото: iStock/Rainer Puster

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе всё, что он захочет, а в ближайшие часы могут быть применены «любые превентивные меры».
Об этом сообщает IRNA.

Говоря о возможности вступления в конфликт Ирана, дипломат отметил, что допускает любую вероятность.

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#конфликт
#дипломат
#иран
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СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России о прекращении огня в секторе Газа
17 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/LewisTsePiuLung

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. За документ проголосовали пять стран — таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.
«Голосование по проекту резолюции РФ показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа», — отметил постоянный представитель России в Совбезе Василий Небензя.

Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений стран Запада, подчеркнул он.

16 октября президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#оон
#сектор газа
#израиль
#палестина
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Дипломат Воронцов: Охрана ЗАЭС почти ежедневно нейтрализует украинские БПЛА
17 октября 2023, 02:28

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Охрана Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) почти каждый день нейтрализует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные Украиной, сообщил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов.
По его словам, с июля 2022 года имеют место атаки БПЛА и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар.

«В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — сказал он во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.

Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.

Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.

Комментируя эту информацию, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.

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#аэс
#бпла
#украина
#охрана
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CNN: CША посылают на помощь Израилю 2 тысячи морских пехотинцев
17 октября 2023, 01:00

Фото: iStock/zim286

Соединённые Штаты направляют к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования,. Об этом 17 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.

О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщало издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются.

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.

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#сша
#армия
#израиль
#палестина
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Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение
17 октября 2023, 00:45

Фото: iStock/Sven Loeffler

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США решать глобальные проблемы совместно с Москвой вместо того, чтобы направлять усилия для нанесения поражения России. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат добавил, что сейчас в числе главных проблем - поддержание глобальной стратстабильности, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, укрепление режима нераспространения ОМУ, борьба с терроризмом и изменение климата.

«Во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — цитирует агентство слова Антонова.

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#сша
#дипломат
#россия
#посол
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