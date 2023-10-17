Экс-дипломат Фримен: Антироссийские санкции вместо России ударили по США

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Введенные западными странами антироссийские санкции, вместо того, чтобы ударить по Москве, ослабили Вашингтон. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, уверен экс-дипломат, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или общая валюта, которую может создать блок стран БРИКС.
В ходе последнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге лидеры участников объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании общей платежной системы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также высказал идею о возможности обсуждения создания единой расчетной валюты странами БРИКС в следующем году.
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«Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России», ― заявил эксперт.
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Артем Путинцев