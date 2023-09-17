Экс-гендиректору «Роскосмоса» Рогозину нашли новую должность

Фото: сайт Кремля
Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Источник из администрации президента заявил, что Рогозин – заметная фигура, поэтому он сможет представлять новый регион в Совете Федерации. В дальнейшем он может вновь пойти вверх по карьерной лестнице.
Также уточняется, что Рогозин давно заявлял о желании работать в новых регионах России.
Напомним, что с 15 июля 2022 года Рогозин в отставке. Тогда президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в «Роскосмосе». Ныне гендиректором госкорпорации является Юрий Борисов.
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Также уточняется, что Рогозин давно заявлял о желании работать в новых регионах России.
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Анастасия Чинкова