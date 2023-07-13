Экс-генерал США Абрамс: Пригожин убит или сидит в тюрьме

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже убит либо же сидит в тюрьме после провалившегося мятежа. Так считает генерал армии США в отставке Роберт Абрамс.
«Мы больше никогда не увидим Пригожина. Я не думаю, что он ещё жив. А если и жив, то сидит в какой-нибудь тюрьме», — сказал генерал в интервью ABC News.
При этом он также выразил уверенность, что информация о встрече Пригожина с президентом России Владимиром Путиным является выдумкой. По его словам, россиян пытаются убедить в том, что после провала мятежа российский лидер продолжает сохранять контроль над ситуацией в стране.
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