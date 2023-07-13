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Экс-генерал США Абрамс: Пригожин убит или сидит в тюрьме

13 июля 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже убит либо же сидит в тюрьме после провалившегося мятежа. Так считает генерал армии США в отставке Роберт Абрамс.

«Мы больше никогда не увидим Пригожина. Я не думаю, что он ещё жив. А если и жив, то сидит в какой-нибудь тюрьме», — сказал генерал в интервью ABC News.

При этом он также выразил уверенность, что информация о встрече Пригожина с президентом России Владимиром Путиным является выдумкой. По его словам, россиян пытаются убедить в том, что после провала мятежа российский лидер продолжает сохранять контроль над ситуацией в стране.

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#Евгений Пригожин
#ЧВК «Вагнер»
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Захарова обвинила Западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию
13 июля 2023, 21:18

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давит на Иорданию и сирийских беженцев, оказывая противодействие пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек в места постоянного проживания. Об этом сообщили на сайте МИД.
Захарова отметила, что возвращение на родину миллионов сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц — важнейший элемент урегулирования ситуации в Сирии.

«Вместо этого Амман убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны», — сообщила официальный представитель МИД.

Захарова дополнила, что воздействие оказывается и на самих беженцев. По ее словам, Вашингтон продолжает делать ставку на свержение правительства САР.

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#Захарова
#МИД
#Запад
#Сирия
#беженцы
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Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым
13 июля 2023, 20:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проект соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле, был в целом приемлемым. Об этом Путин сообщил в эфире канала «Россия 24».
«Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено», — сказал глава государства.

Напомним, в июне Владимир Путин показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной, который содержал положения о гарантиях безопасности для Киева. Глава Российской Федерации подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога по украинскому вопросу.

Путин указал, что в соглашении с Киевом были заложены принципы нейтралитета и гарантии безопасности. 

По словам президента, проект «был выброшен в мусорное ведро украинским режимом».

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#Путин
#Россия
#Украина
#стамбульский проект
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Путин: Зерновая сделка будет продлена в случае выполнения данных России обещаний
13 июля 2023, 19:47

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний.
«Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов - Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
 
Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака.

При этом глава государства отметил, что есть еще несколько дней для того, чтобы подумать, как поступить с зерновой сделкой. При этом Россия может прекратить сделку, однако при исполнении данных обещаний, присоединиться к ней вновь.

Напомним,зерновая сделка истекает 17 июля.

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Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России
#Владимир Путин
#зерновая сделка
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Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России
13 июля 2023, 19:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности России.
«Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России. Уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир намного более уязвимым», - заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

При этом одной из причин начала проведения спецоперации является угроза вступления Украины в НАТО.

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#Владимир Путин
#НАТО
#Украина
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Чубайс представился британским ученым и назвал главную проблему 1990-х в России
13 июля 2023, 18:53

Фото:kremlin.ru

Бывший российский чиновник Анатолий Чубайс представился британским исследователем и написал статью «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», которую опубликовал журнал «Вопросы экономики».
По мнению Анатолия Чубайса, главной российской проблемой в 1990-х годах были неплатежи.
 
«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи», — пишет Чубайс в аннотации к статье.
Чубайс пишет, что в течение многих лет правительство страны, администрация президента, бизнесмены пытались минимизировать негативное влияние неплатежей.
 
Анатолий Чубайс – один из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в РФ.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что банковский кризис в США может быть связан с приездом Анатолия Чубайса

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин связал банковский кризис. Который произошел в США, с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Володин пошутил, что якобы его «специально выпустили из России, чтобы все там развалить». По его мнению, сетевое хозяйство в государстве было разобрано из-за реформ, которые проводил Чубайс.

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#Чубайс
#Россия
#неплатежи
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Путин: некоторые страны устроили России технологическую блокаду
13 июля 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты некоторых стран устроили РФ технологическую блокаду. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Форума будущих технологий.
По его словам, несмотря на технологическую блокаду, Россия не сдастся и будет двигаться вперед своим путем.

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

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#Путин
#санкции
#Россия
#Форум будущих технологий
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Путин потребовал до 1 сентября текущего года утвердить нацпроект по БПЛА
13 июля 2023, 17:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин потребовал до 1 сентября 2023 года года утвердить национальный проект по развитию беспилотных летательных аппаратов, который должен стать приоритетным при формировании трехлетнего бюджета.
«Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Он попросил коллег утвердить проект до 1 сентября 2023 года. Кроме того, он должен стать приоритетным при формировании бюджета с 2024 по 2026 годы.
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#Владимир Путин
#беспилотник
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Политолог Дробницкий допустил перерастание принятых на саммите НАТО решения в серьёзное противостояние
13 июля 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/Cineberg

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что все принятые на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО решения, которые были ожидаемы, в последствии могут спровоцировать накал международной обстановки, которая может привести к более серьёзным конфликтам и столкновениям.
«Было понятно, что ставку в альянсе будут делать на восточные страны НАТО, их снабжение будут усиливать. Вот такие тревожащие сдерживания со стороны Вашингтона для России. Может ли такая холодная война перерасти во что-то более серьёзное? Теоретически – да», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Дробницкий.

О возможных серьёзных последствиях решений НАТО в Вильнюсе также заявил и политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

«Прямо на глазах у всего мира разворачивается подготовка к третьей мировой, и происходит всё это под прикрытием противостояния Украины с Россией, а также принятия Швеции в НАТО», — сказал в беседе с «Царьградом» Дробницкий.

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#политика
#Украина
#Россия
#НАТО
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Число погибших после подтоплений в Туапсе увеличилось до четырех
13 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Sarah J Lee

В Туапсе спасатели нашли тела еще двух человек, таким образом, число погибших из-за стихии возросло до четырех. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
В четверг, 13 июля стало известно об обнаружении тел двух человек, которые считались пропавшими без вести во время потопа в Туапсинском районе. По данным следствия, это тела 19-летней девушки, которая находилась в доме, смытом потоками воды, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. Позже спасатели обнаружили еще два тела. Таким образом, при стихии в Туапсе уже погибли четыре человека.

При этом до сих пор продолжаются поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка. Напомним, что всего пропавшими без вести из-за непогоды числятся четыре человека.

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#Туапсе
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#море
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