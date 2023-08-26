Экс-генпрокурор Украины Шокин: Байден заплатил за мою отставку миллиард долларов

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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявляет, что занимавший в 2016 году пост вице-президента США Джо Байден фактически дал взятку в $1 млрд, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать очередной кредит для администрации тогдашнего президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Я не хочу излагать непроверенные факты, но мое личное убеждение состоит в том, что да, так и было <...> Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку. Разве это само по себе не коррупция?», — так ответил Виктор Шокин на просьбу журналистов привести примеры коррупции с участием Байдена и его сына Хантера.Ранее председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймс Комер упрекнул нынешнего хозяина Белого дома в том, что тот получал финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе из России, Украины и Казахстана.
При этом, в Белом доме все подобные обвинения решительно отвергают, заявляя, что президент США никогда не имел ничего общего с бизнесом своего сына.
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