Экс-генпрокурор Украины Шокин: Байден заплатил за мою отставку миллиард долларов

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявляет, что занимавший в 2016 году пост вице-президента США Джо Байден фактически дал взятку в $1 млрд, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать очередной кредит для администрации тогдашнего президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.