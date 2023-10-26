Экс-генсек НАТО Солана: Путин тщательно взвешивает свои слова

Фото: сайт Кремля
Экс-генсек НАТО Хавьер Солана заявил, что президент РФ Владимир Путин относится к числу людей, тщательно взвешивающих свои слова. Об этом пишет El Pais.
«Путин более строгий человек, чем первый президент РФ Борис Ельцин. Он человек, который обдумывает многие вещи, прежде чем их сказать», — цитирует издание слова собеседника.
81-летний Солана отметил, что знаком с Владимиром Путиным лично.
Читайте также:
«Чего курятина так подорожала?»: Путин отчитал министра из-за цен на птицу
Путин: Россия с тревогой и болью наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке
Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества
Диана Аванесян