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Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Об этом Юнкер сообщил в интервью Augsburger Allgemeine.
Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в первом квартале этого года генпрокуратура открыла более 2,4 тысячи уголовных дел по делам о коррупции, по которым уже вынесли примерно 2 тысячи приговоров.
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