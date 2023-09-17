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Экс-глава Херсонской ОВА Лагута покончил с собой

17 сентября 2023, 15:19
Фото: istockphoto/Liukov

Фото: istockphoto/Liukov

Бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил депутат уже нелегитимного Херсонского областного совета в бытность региона в составе Украины Сергей Хлань.

По его мнению, причиной того, что 49-летний Лагута решил свести счеты с жизнью стали постоянные нападки и обвинения в сдаче Херсона. Хлань уверен, что эти обвинения были совершенно напрасными, так как в его обязанности не входили меры по подготовке к обороне. На момент начала вооруженного противостояния с Россией такие задачи перед ОВА не ставились, подчеркнул экс-депутат.

Хлань также вспомнил, что Лагута занимался эвакуацией населения, вывозом документов и блокировкой электронных ключей, в то время как офис Владимира Зеленского не отвечал на его телефонные звонки в течение трех дней после начала вооруженного конфликта с Россией.

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#офис
#меры
#депутат
#украина
#херсонская область
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В Финляндии призвали поддерживать отношения с Россией
Президент Финляндии Ниинистё заявил о важности сохранения отношений в Россией
17 сентября 2023, 14:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Страны Запада должны найти способ поддержания отношения с Россией. Об этом в интервью газете New York Times сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Он отметил, что не имеет в виду «большую дружбу», однако добиться взаимопонимания и терпимости крайне важно. 

Также Ниинистё заявил, что странам необходимо будет возобновлять сотрудничество, а также дать друг другу гарантии того, что новый конфликт, угрожающий безопасности одной из стран, не вспыхнет. 

Кроме того, президент Финляндии выразил свои опасения о начале ядерной войны. Он заявил, что поставки вооружения Украине могут привести к худшему исходу.

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#конфликт
#украина
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Бывший морпех Берлетик: Подоляк серьезно подставил Зеленского
17 сентября 2023, 14:48

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса президента Украины Зеленского серьезно подставил главу государства непосредственно перед заседанием Совета безопасности ООН, оскорбив граждан Китая и Индии. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.
В интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону для его YouTube-канал экс-морпех выразил недоумение по поводу того, каким образом Зеленский собирается привлекать кого-либо на свою сторону, если один  из его высших политических чиновников позволяет себе называть китайцев и индийцев  людьми с низким IQ. У него не получится ни у кого заручиться  поддержкой, так как Подоляк только что оскорбил огромную массу людей, живущих в разных странах.

Берлетик считает, что выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 20 сентября, не будет иметь никакого успеха, так как ему не удастся привлечь на свою сторону государства, пожелавшие сохранить свой нейтралитет в конфликте с Россией. Никто не спешит спасать Зеленского и помогать Западу в его-прокси-войне с Россией, заключил бывший морской пехотинец.

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#youtube
#интервью
#оон
#зеленский
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Корейский лидер Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту РФ
17 сентября 2023, 13:12

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Председатель Государственного совета КНДР в ходе своего визита в Приморье получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией Военно-космических сил РФ Сергея Кобылаша. В свою очередь, корейский лидер передал подарок Тихоокеанскому флоту России.
По сообщению северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), Ким Чен Ын вручил свой подарок во время посещения базы Тихоокеанского флота РФ, когда поднимался на борт фрегата «Адмирал Шапошников». Что именно подарил лидер Северной Кореи российским морякам, не сообщается, равно как и то, какие подарки получил он сам. Однако на снимках, сделанных во время торжественного обеда, который российские военные в честь лидера КНДР, можно увидеть его в шапке-ушанке. Также на заднем плане виден кейс, в котором лежит меч с богато украшенной рукояткой. Можно предположить, что подарками для Ким Чен Ына стали традиционный русский зимний головной убор и старинное холодное оружие.

Ранее свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.

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#губернатор
#военные
#оружие
#подарки
#лидер
#кндр
#рф
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НАТО не видит политических условий для начала переговоров России и Украины
Замгенсека НАТО Джоанэ: пока нет политических условий для переговоров по Украине
17 сентября 2023, 13:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс в настоящее время не видит политических условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Agerpres.
Ранее в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучил список из 10 пунктов, при выполнении которых можно обеспечить мир на Украине. 

По словам Джоанэ, план из 10 пунктов, который предложил Зеленский, был принят многими странами даже за пределами НАТО. Это может стать прочной опорой для начала мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако на сегодняшний день нет политических условий, которые бы поспособствовали началу переговоров между Россией и Украиной.

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#нато
#украина
#россия
#сво
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Журналист Хейсканен рассказал, кто поплатится за антироссийские санкции Финляндии
«Царьград»: от антироссийских санкций пострадают сами финны
17 сентября 2023, 12:22

Фото: iStock/naumoid

Приграничные территории Финляндии исчезнут из-за запрета на въезд в страну российских автомобилей, а также из-за введённых антироссийских санкций. Об этом в интервью «Царьграду» сообщил почётный член «Свободных журналистов Финляндии», общественный деятель Кости Хейсканен.
Изначально страна не планировала выполнять требования Евросоюза, который рекомендовал ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В том числе ограничения предлагалось ввести и для тех россиян, которые едут с туристическими целями или на короткий срок. Однако позднее Финляндия решила, что стоит ввести такие санкции. 

Уточняется, что автомобили с госномерами РФ, уже находящиеся на территории государства, должны покинуть его в течение полугода. Если не последовать этим указаниям, водитель рискует лишиться своего авто.

Хейсканен в интервью «Царьграду» заявил, что такое решение финских властей по отношению к России – это «вопиющее издевательство», от которого в первую очередь будут страдать сами жители Финляндии.

По его словам, не только в Финляндии, но и в других европейских странах наблюдается большое количество российских автомобилей. Если им запретить въезд на территорию ЕС, приграничные регионы «умрут», поскольку они получали «подпитку» как раз от тех, кто пересекал границу.

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#финляндия
#россия
#санкции
#евросоюз
#автомобили
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Пашинян: Политический вектор Армении остается неизменным
17 сентября 2023, 10:30

Фото: istockphoto/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не меняла и не собирается менять свой внешнеполитический вектор, поскольку он изначально ориентирован исключительно на национальные интересы республики.
Таким образом глава армянского правительства отреагировал на слова исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, которая на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Конгресса заявила, что пока еще слишком рано судить о том, меняет ли Армения свое отношение к России, но Вашингтон делает для этого все возможное.

Пашинян отметил, что армянское руководство внимательно следит за различными заявлениями и при необходимости реагирует на них. Он также добавил, что считает неуместными формулировки с упоминанием смены политического вектора Армении. Нацеленность внешней политики страны на государственные, национальные интересы остается неизменной, подчеркнул армянский лидер.

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#сша
#страны
#армения
#лидер
#премьер-министр
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МИД Армении: Ереван начал с Москвой консультации по Римскому статуту МУС
17 сентября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/alexis84

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Армении Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве свои предложения по ситуации с подготовкой ратификации парламентом республики Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.
Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По его словам, в настоящее время идет обсуждение этих предложений, процесс консультаций запущен. Дипломат отметил, что Римский статут ратифицируется ни в коем случае не против России. Причиной этого является совершение Азербайджаном военных преступлений на территории Армении. Армянская сторона считает, что такие действия и события должны стать предметом международного уголовного разбирательства.

Марукян добавил, что Армения продолжает быть открытой и предсказуемой, но задача страны состоит в защите суверенитета и территориальной целостности республики.

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#страны
#интервью
#армения
#дипломат
#москва
#мид
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Экс-разведчик ВС США Риттер: США сами себя уничтожат
Риттер: Россия одержит победу над США, которые сами себя уничтожат
17 сентября 2023, 09:59

Фото: iStock/Racide

Россия сможет победить над США без особых усилий, поскольку Штаты сами себя уничтожат. Об этом в соцсети X заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он уточнил, что Россия даже не пытается одержать победу, но из-за неправильной политики Вашингтона страна сама отдаст своё первенство Москве.

По словам Риттера, американцы не понимают, что происходит в мире, они будто живут в утопии. Именно такое мировоззрение и погубит государство. 

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный» выразил свою полную уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Кроме того, он заявил, что будет создана стабильная обстановка для развития. 

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#сша
#россия
#победа
#политика
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Глава СНБО Украины Данилов раскритиковал Запад за «дозирование» помощи Киеву
17 сентября 2023, 08:59

Фото: istockphoto/ValleraTo

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов опубликовал статью, в которой дал западным союзникам рекомендации о том, какой должна быть помощь Украине, чтобы она могла продолжать военные действия против России.
В своей статье для «Украинской правды» он подверг критике практику дозирования в оказании военной помощи Киеву, заявив, что любой отказ или промедление с отправкой вооружений на Украину «поощряет Кремль к дальнейшей войне». Данилов также выразил недовольство западными СМИ, в которых уже нет прежнего оптимизма по поводу украинского контрнаступления, а также высказываются мысли о необходимости заключения мира с Россией, даже если Киеву не удастся вернуть территории.

Далее секретарь СНБО называет четыре шага, которые должны предпринять западные партнеры. По сути, он озвучивает требования киевских властей к союзникам. Во-первых, он предлагает сформировать формулу видения украинской победы, от которой, вероятно, не должны отклоняться в своих комментариях западные политики и журналисты. Также Данилов замечает, что было бы неплохо закрепить шаги по оказанию военной помощи Украине на законодательном уровне. Кроме того, он предлагает разработать комплекс мер по устранению так называемой «усталости от войны». А также провести перепланировку всех пунктов формулы мира, имея ввиду их долгосрочный характер. При отсутствии военных успехов, Киев старается максимально напрячь своих западных союзников, чтобы они продолжали поддерживать режим, неспособный существовать без внешней помощи.

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