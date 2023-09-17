Экс-глава Херсонской ОВА Лагута покончил с собой

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Бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил депутат уже нелегитимного Херсонского областного совета в бытность региона в составе Украины Сергей Хлань.
Хлань также вспомнил, что Лагута занимался эвакуацией населения, вывозом документов и блокировкой электронных ключей, в то время как офис Владимира Зеленского не отвечал на его телефонные звонки в течение трех дней после начала вооруженного конфликта с Россией.
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Александр Бойцов