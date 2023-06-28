Экс-глава Николаевской прокуратуры Украины получил пожизненный срок за «сотрудничество» с РФ

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Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры Украины Герман приговорен к пожизненному лишению свободы
Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры Украины Герман приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime.
По информации портала, глава органа власти в марте 2022 года решил помогать россиянам и передавать им информацию об украинских военных. По версии следствия, благодаря его наводке, ВС РФ нанесли удар по казарме военнослужащих в Николаеве. В результате ракетного обстрела, погибли около 50 солдат ВСУ. Свою вину фигурант уголовного дела не признал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Саранске арестовали украинку на два месяца за госизмену.
По информации портала, глава органа власти в марте 2022 года решил помогать россиянам и передавать им информацию об украинских военных. По версии следствия, благодаря его наводке, ВС РФ нанесли удар по казарме военнослужащих в Николаеве. В результате ракетного обстрела, погибли около 50 солдат ВСУ. Свою вину фигурант уголовного дела не признал.
Анастасия Крестьянова