Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

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Бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию в СМИ о том, что стал сенатором от Запорожской области. Об этом Рогозин написал в своем телеграм-канале.
«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал Рогозин.
Отмечается, что чиновник последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Он также возглавляет группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.
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