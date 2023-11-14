Экс-госсекретарь США Помпео войдет в совет директоров оператора «Киевстар»

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Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео займет место в совете директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».
«Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Ричард Помпео», - говорится в сообщении оператора.Помпео в 2020 году приезжал на Украину с рабочим визитом и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским.
Кроме того, гендиректор телекоммуникационного холдинга Veon, в состав которого и входит «Киевстар», Каан Терзиоглу стал главой совета директоров крупнейшего сотового оператора Украины.
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