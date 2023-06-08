Экс-губернатор Красноярского края Усс избран сенатором

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Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона
Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса решили избрать сенатором от региона. Об этом стало известно после сессии Законодательного собрания региона, сообщает ТАСС.
По словам спикера ЗакСа Алексея Додатко, решение о том, чтобы наделить Усса полномочиями сенатора уже принято.
Напомним, еще 20 апреля сам Усс подтвердил, что покидает пост губернатора Красноярского края. Тогда он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин предложил ему работать на федеральном уровне.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Казахстане ликвидируют канцелярию Назарбаева.
По словам спикера ЗакСа Алексея Додатко, решение о том, чтобы наделить Усса полномочиями сенатора уже принято.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Казахстане ликвидируют канцелярию Назарбаева.
Татьяна Лаврова