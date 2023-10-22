Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал главу МИД сдерживать эмоции по поводу Путина

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.
«Россия остается Россией. Независимо от того, кто и как ею управляет. Германия заинтересована в том, чтобы поддерживать экономические и политические отношения с Россией, даже если это трудно. У нас так со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциональному, как это делают «зеленые» и Анналена Бербок, то это неправильно», — так ответил Шрёдер на вопрос журналиста.Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который скоро будет простираться от Луганска до Лиссабона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что «или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».
Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.
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