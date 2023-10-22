Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал главу МИД сдерживать эмоции по поводу Путина

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.