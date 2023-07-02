Экс-конгрессвумен: ввод войск НАТО на Украину приведет к прямой конфронтации между альянсом и РФ

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Бывшая конгрессвумен и бывшая претендентка на пост президента Соединенных Штатов Тулси Габбард в своем видеосообщении в Twitter выразила опасения относительно потенциального размещения войск НАТО на Украине. Она подчеркнула, что это может привести к повышению риска прямого столкновения между членами альянса и Россией.
Габбард также указала на то, что Россия обладает самым крупным ядерным арсеналом в мире.
Она критиковала президента США Джо Байдена и его команду за легкомысленное отношение к возможности третьей мировой и ядерной войны, говоря о ней как о еще одном обычном конфликте.
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Она критиковала президента США Джо Байдена и его команду за легкомысленное отношение к возможности третьей мировой и ядерной войны, говоря о ней как о еще одном обычном конфликте.
«Косвенное военное противостояние с Россией, которое разворачивается за счет украинского населения, продолжает эскалировать», — добавила Габбард.Читайте также:
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Артем Кузьмин