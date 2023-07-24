Экс-полковник армии США Уилкерсон: Из-за Украины НАТО начнет распадаться через год

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Североатлантический альянс начнёт распадаться через год, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом в интервью Going Underground заявил бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон, ранее руководивший аппаратом экс-госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла.
«Пройдёт... может быть, 12—15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться», — заявил Уилкерсон (цитата по РИА Новости).Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе своей беседы с телеканалом CNN высказал мнение о том, что Украину могут принять в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года. При этом министр отдельно заметил, что это станет возможным только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.
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