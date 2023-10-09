Экс-посол Британии: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине

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Экс-посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд заявил, что обострение палестино-израильского конфликта приведет к смещению фокуса внимания мирового сообщества с ситуации на Украине на Ближний Восток, передает РИА Новости.
По мнению Форда, в результате происходящих событий на Ближнем Востоке, внимание на Украину существенно снизится, так как мировое сообщество не может одновременно сосредоточить внимание на 2 войнах. Форд отметил, что такие конфликты являются причиной скачков мировых цен на сырье, также они усиливают существующие проблемы в мировой экономике.
Форд пояснил, что Палестина напала на Израиль по причине того, что за последнее время наблюдается тенденцияна нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Форд пояснил, что Палестина напала на Израиль по причине того, что за последнее время наблюдается тенденцияна нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами.
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Екатерина Коршунова