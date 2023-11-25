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Экс-посол Украины Чалый считает, что Киев должен подать в суд на Польшу

25 ноября 2023, 08:25
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе.
Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью NTA. По его словам, решение вопросов с Польшей для Украины тренировка.

«Даже когда разблокируют (границу), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — считает Валерий Чалый, пишет РИА Новости.

По его словам, европейские «друзья» Киева в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. Такое положение дел может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.

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#польша
#украина
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#политика
#суд
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Зеленский: Украине нужны три победы на Западе
25 ноября 2023, 04:41

Украине нужно три победы на Западе для сохранения помощи союзников и решения важных задач, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.
Первый вызов заключается в том, чтобы «добиться успеха с Конгрессом США, что является непростой задачей», заявил шестой президент Украины. Второй вызов — выделение Евросоюзом помощи официальному Киеву на сумму 50 млрд евро.
Наконец, третьей задачей является открытый диалог о членстве Украины в ЕС.



Ранее издание The American Conservative сообщило, что Зеленский начал осознавать, что его союзники все меньше верят в благоприятный для Киева исход конфликта. В публикации отмечалось, что в нынешних условиях, когда Вооруженные силы Украины несут потери, а у союзников киевского режима заканчивается терпение, нужно переходить к дипломатии.

Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#евросоюз
#конгресс сша
#помощь
#владимир зеленский
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Северная Македония на три дня открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
25 ноября 2023, 04:21

Фото: Oleksandr_Filon

Северная Македония разрешит самолетам из России прибывать в страну в течение трех дней на случай визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ, которая должна пройти в столице страны Скопье с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.
«Правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на прилет и посадку российского самолета», — говорится в соответствующем сообщении правительства Северной Македонии.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

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#россия
#сергей лавров
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У США почти не осталось оружия для отправки на Украину
Полковник Макгрегор: США отправили Украине почти все запасы вооружения
25 ноября 2023, 03:00

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтону украинскому режиму. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружений и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много»,— написал полковник в социальной сети X (бывший Twitter), сделав на этом основании вывод, что Киев практически проиграл войну.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что бюджет страны может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса в 2024 году. Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.

Не так давно американский телеканал ABC сообщил, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника телеканала, в Вашингтоне до последнего уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это всё-таки произошло.

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#украина
#дуглас макгрегор
#сша
#боеприпасы
#вооружение
#поставки
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Бюджет Украины лишь наполовину готов выдержать оборонную нагрузку
Министр Камышин: Бюджет Украины только наполовину закроет потребности обороны
25 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Бюджет Украины может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны в 2024 году, заявил в своём Telegram-канале украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«Государственный бюджет не может самостоятельно закрыть потребности Вооружённых сил Украины (ВСУ) — на данный момент средств хватает на контрактацию только примерно половины возможностей рынка», — отметил министр.

Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника телеканала, в Вашингтоне до последнего уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это всё-таки произошло.

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#украина
#поставки
#оружие
#вооружение
#бюджет
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ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза
25 ноября 2023, 00:14

Фото: iStock/Eblis

Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета Европейского Союза против России. Соответствующий указ подписал Николай Попеску — вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции страны.
«Указ о решении Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отмечается в документе (цитата по ТАСС).

Этот указ появился в связи с тем, что Европейская комиссия в рамках переговоров о вступлении Молдавии в состав ЕС рекомендовала ей присоединиться к некоторым рестрикциям в отношении России.

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.

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Пашинян заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии
24 ноября 2023, 22:38

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии.
«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», - прокомментировал ситуацию Пашинян.

Так армянский премьер ответил на вопрос о принадлежности территорий Абхазии и Южной Осетии. Он также подчеркнул, что Армения поддерживает суверенитет, демократию и независимость Грузии. 

Ранее Пашинян сообщил о готовности Еревана обменяться с Азербайджаном пленными и осуждёнными по формуле «всех на всех».

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#армения
#грузия
#премьер-министр
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Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями
24 ноября 2023, 21:44

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела приём жителей вместе с представителями Главного следственного управления СКР по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Три жителя городских округов Мытищи и Одинцово обратились по вопросам расследования уголовных дел. Им были даны квалифицированные разъяснения. Вопросы, требующие детального рассмотрения, приняты в работу.
«Недавно мы подписали с ведомством соглашение о сотрудничестве. А сегодня состоялся наш первый совместный приём жителей. К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», – сказала Фаевская.
Она добавила, что для более эффективного взаимодействия такие приёмы будут проводить регулярно. 
 
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Ирина Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#права
#следственный комитет
#подмосковье
#московская область
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Путин обсудил с Совбезом взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве
Путин на встрече с Совбезом затронул тему загранучреждений в РФ
24 ноября 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совета безопасности предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить взаимоотношения России со странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что с докладом на соответствующие темы выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Ранее в этот день Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», посвящённой развитию новых технологий, в частности, разработкам отечественных специалистов  в области ИИ. В ходе этого мероприятия президент отметил, что нейросети активно входят в жизнь людей и уже становятся их полноценными партнёрами. Также, сравнивая российские и зарубежные разработки, Путин заявил, что в России создают более позитивный контент, не идущий в разлад с русской культурой. 

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#владимир путин
#сергей лавров
#россия
#сотрудничество
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NBC: Байден заставил Нетаньяху пойти с ХАМАС на сделку по обмену заложниками
24 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС, об этом сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Источник СМИ сообщил, что израильский премьер не хотел заключать договорённостей с ХАМАС в том виде, в котором мы видим их сейчас, и если бы не давление со стороны Байдена – никакой сделки не совершилось бы. 

«Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», - подытожил собеседник телеканала.

Напомним, первые 24 заложника, освобожденные из плена ХАМАС в секторе Газа, уже были переданы в руки сотрудников Красного Креста. Премьер-министр Сеттха Тхависин также подтвердил, что 12 граждан Таиланда, которые находились в палестинском плену, были благополучно освобождены из плена и совсем скоро будут переданы сотрудникам посольства. 

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