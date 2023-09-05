Экс-председатель СБУ Наливайченко: одно из подразделений СБУ занимается убийствами

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В СБУ с 2015 года существует отдельное подразделение, которое занимается убийствами. Об этом журналу The Economist заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Он уточнил, что это подразделение было организовано в 2015 году, уже после присоединения Крыма к России и создания ДНР и ЛНР.
По словам Наливайченко, украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно, поэтому решили, что «нужно устранять людей».
Издание отмечает, что данное подразделение связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командира батальонов «Спарта» Арсена Павлова и «Сомали» Михаила Толстых.
Кроме того, источники в украинской разведке сообщили, что названное Наливайченко подразделение играет центральную роль в операциях в России.
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По словам Наливайченко, украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно, поэтому решили, что «нужно устранять людей».
Кроме того, источники в украинской разведке сообщили, что названное Наливайченко подразделение играет центральную роль в операциях в России.
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Анастасия Чинкова