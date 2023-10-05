Экс-премьер Азаров не увидел паники на Украине из-за ухода Маккарти

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что уход спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти не вызвал особой паники в Киеве.
При этом он отметил, что, в связи с этим определённые проблемы у Украины всё же будут.
По его мнению, финансирование Украины Западом не прекратиться.
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«Я пока не вижу, чтобы была какая-то исключительная паника. С учётом обещаний западных стран и американцев в предоставлении кредитов, валюты будет достаточно, чтобы поддерживать курс на том уровне, на котором они примут решение его установить. <…> Что касается Маккарти, ему быстро найдут замену. Пока я не вижу причин, чтобы это каким-то образом повлияло, так как всё-таки у Байдена очень большие полномочия, и сумма $20 млрд для американского бюджета небольшая», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Азаров.
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Мелисса Тимофеева