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Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с российскими пранкерами

Бывший премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом
02 ноября 2023, 08:17
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонную беседу действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом он написал в Facebook*.

Он заявил, что неприятно осознавать, что протоколы безопасности итальянского правительства можно так просто обойти.

Напомним, пранкеры позвонили Мелони, представившись высокопоставленным африканским чиновником, и обсудили с ней конфликт на Украине. Говоря о Незалежной, Мелони выразила мнение, что от конфликта чувствуется сильная усталость Запада. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Содержание этого разговора смущает меня еще больше <...> Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился экс-премьер.

Кроме того, в публикации Конте написал, что во время общения с пранкерами, Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». Бывший премьер объяснил, что она продолжает осуществлять поставки оружие Украину, чем способствует эскалации конфликта, хотя понимает, выйти из ситуации нужно с помощью переговоров. Он заявил, что прежде всего Мелони не набралась смелости, чтобы выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем диалога.

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#поставки
#италия
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МИД Украины потребовал объяснений от Анкары из-за участия делегации Ялты в форуме в Турции
Украина потребовала объяснений от Анкары из-за участия Ялты в форуме в Турции
02 ноября 2023, 07:41

Oleksii Liskonih

Украина потребовала от властей Турции объяснить участие делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти».
Об этом высказался официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в соцсети Facebook*.

Николенко утверждает, что Киев чрезвычайно серьезно отнесся к этой ситуации. Украинский МИД официально запросил объяснения у  турецкой стороны по поводу статуса визита российской администрации из Ялты. Дипломат заявил, что по его информации, на форуме обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

Ранее сообщалось, что Российские военные с помощью систем ПВО отбили массовую атаку на южные регионы страны. Над Херсонской областью сбили 7 ракет, летевших в сторону Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сообщалось, что в Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ.

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#дипломат
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#крым
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В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС
Госдеп: США обеспечат участие РФ в саммите АТЭС, но лишь с учетом санкций
02 ноября 2023, 07:04

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, который пройдет в ноябре.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники в Госдепартаменте Штатов.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — сообщили в Госдепе.
Источник издания указал, что участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законом и регулированием Америки, учитывая санкции. Также в ведомстве сообщили, что у Вашингтона нет актуальной информации, кто будет участником мероприятия со стороны РФ.

Ранее журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». Она считает, что это нужно для отсрочки поражения Украины, поэтому можно отправлять оружие сразу в Россию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#санкции
#мероприятия
#новости
#рф
#сша
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Илон Маск согласился с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией
02 ноября 2023, 06:47

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что Киев не сможет одержать победу в военном конфликте с Москвой. Он назвал верным анализ недавней статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в журнале Time, который сделал в соцсети X предприниматель Дэвид Сакс.
«Эта информация подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор идет еще дальше, описывая Зеленского как „оторванного от реальности“ за его неспособность признать реалии поля боя», — написал Сакс в своём посте, и Маск с сожалением согласился с ним, признав, что «этот анализ верный».

Ранее сам Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о жизнях граждан. Об этом он написал в соцсети X, комментируя ту же самую публикацию журнала Time, посвящённую украинскому президенту. Маск призвал Зеленского подумать о жителях Украины, которых он лишает мирной жизни из-за своих иллюзий.

Кроме того, Маск заявил, что вооруженный конфликт, который Украина продолжает вести против России, не имеет никакого смысла. Вкупе с палестино-израильским конфликтом, мир будет приближаться с третьей мировой войне. Предприниматель считает, что отношения с Москвой необходимо урегулировать, чтобы избежать глобального кризиса.


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#россия
#украина
#владимир зеленский
#илон маск
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Сенатор Табервилль: Сейчас отличный момент для переговоров РФ и Украины
02 ноября 2023, 04:46

Фото: iStock/Diy13

Сейчас настал по-настоящему отличный момент для переговоров Москвы и Киева, поскольку причин продолжать российско-украинский конфликт больше нет. Такое мнение высказал в интервью на телеканале Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.
«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет», — заявил член сенатского комитета по делам вооружённых сил, добавив, что события на Украине очень дорого обходятся всем американским налогоплательщикам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире» без предварительных условий. Лукашенко призвал остановить войска, не стрелять, не перебрасывать резервы, а остановиться и сесть за стол переговоров. Он также обратил внимание на то, что с Украины сбегают люди и никто не хочет воевать.

Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса. При этом, российский лидер Владимир Путин заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, но Киев на законодательном уровне ввёл запрет ​на них.


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#сша
#россия
#украина
#конфликт
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WAM: ОАЭ примет тысячу палестинских детей, чтобы оказать им медицинскую помощь
02 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/Mahmoud_Ghazal

Президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, распорядился принять в стране 1000 палестинских детей из сектора Газа, чтобы оказать им требуемую медицинскую помощь. Об этом сообщило информационное агентство Арабских Эмиратов — WAM.
Свою инициативу шейх ранее обсудил с главой Международного Красного Креста — Мирьяной Сполярич.

Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

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«Герою ЩёлкоVo»: Задержавшему грабителя пенсионеру подарили новую «Ниву»
02 ноября 2023, 03:57

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал в Щелково грабителя, пытавшегося отобрать смартфон у школьника, подарили новенькую «Ниву» с надписью «Герою ЩёлкоVo» на стекле. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Щёлковского муниципалитета Андрей Булгаков.
«Михаил Викторович — настоящий народный герой — за одну неделю стал суперзвездой. Но он по-прежнему скромен, сдержан и видит свою главную цель в том, чтобы приносить пользу людям!» — написал Булгаков.

Подарок уже оценили и сам герой, и его супруга, устроив тест-драйв нового автомобиля прямо у себя во дворе.



Ранее начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручил Макарову благодарственное письмо и новый телевизор, подчеркнув, что поступок пенсионера — это «пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции»

Напомним, 72-летний Михаил Макаров ремонтировал во дворе машину, когда вдруг услышал истошные крики ребенка. Он сразу ринулся на помощь и, подставив грабителю подножку, задержал его и заставил вернуть мальчику смартфон. Макаров удерживал вора до приезда полиции. После этого пенсионеру вручили сертификат на новый автомобиль.

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#щёлково
#пенсионеры
#автомобили
#награда
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Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в масштабное турне на Восток
02 ноября 2023, 03:35

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Об этом говорится в заявлении, которое распространила 1 ноября пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно документу, во время визита в Тель-Авив госсекретарь заявит о поддержке права Израиля на самозащиту от терроризма со стороны США. Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Токио Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел G7, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой МИД Страны восходящего солнца страны Ёко Камикавой. А во время визита в Нью-Дели госсекретарь и министр обороны США Ллойд Остин обсудят со своими индийскими коллегами ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе в формате «2 2».

Ранее на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке глава американской дипломатии посещал Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и Катар.

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#сша
#израиль
#дипломат
#япония
#индия
#южная корея
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Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
02 ноября 2023, 02:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вскоре завершится. Об этом он говорил не только в кругу доверенных лиц, но и непосредственно с израильским премьером. Об этом пишет Politico.
Вашингтон ожидает, что в глазах израильтян Нетаньяху станет одним из ответственных за военно-политические просчёты, из-за которых палестинское движение ХАМАС получило возможность напасть 7 октября на населённые пункты и армейские объекты в Израиле.

«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены. Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа», ― говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#сша
#администрация
#израиль
#премьер-министр
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ХАМАС: Не менее 195 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю в Джебелии
02 ноября 2023, 02:31

Фото: РИА Новости

Не менее 195 человек погибли в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джебелия 31 октября и 1 ноября, заявили представители движения ХАМАС, cлова которых цитирует агентство Reuters. Ещё около 800 палестинцев при этом получили ранения.
Общее число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате израильских обстрелов и бомбардировок с 7 октября увеличилось до 8 850 человек, сообщил палестинский Минздрав. При этом более 73% погибших составляют дети, женщины и пожилые люди.

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.

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#хамас
#израиль
#палестина
#погибшие
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