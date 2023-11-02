Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с российскими пранкерами

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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонную беседу действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом он написал в Facebook*.
Он заявил, что неприятно осознавать, что протоколы безопасности итальянского правительства можно так просто обойти.
Напомним, пранкеры позвонили Мелони, представившись высокопоставленным африканским чиновником, и обсудили с ней конфликт на Украине. Говоря о Незалежной, Мелони выразила мнение, что от конфликта чувствуется сильная усталость Запада. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Содержание этого разговора смущает меня еще больше <...> Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился экс-премьер.
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Алина Юрчак