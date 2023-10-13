Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросу о судьбе палестинских детей

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет крайне возмутился вопросу журналиста Sky News о судьбе палестинских детей в блокадном секторе Газа.
Журналист спросил бывшего главу израильского правительства о том, что будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа.
Он подчеркнул, что израильская сторона не бьет по мирным гражданам. «Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством — пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу», — заявил экс-премьер.
Нафтали Беннет был премьер-министром правительственной коалиции страны с июня 2021 года по июль 2022 года, на этом посту его сменил Яир Лапид.
Напомним, что 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, он отдал приказ осуществить также полную блокаду сектора — туда не поступают вода, электроэнергия и топливо. По данным ООН, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек. Блэкаут может поставить под угрозу здоровье и жизни мирных граждан анклава, отмечают в организации.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
Глава МИД Ирана заявил о возможности открытия новых фронтов против Израиля
В Израиле договорились о формировании правительства национального единства
В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы
«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — разозлился в ответ Беннет.
Нафтали Беннет был премьер-министром правительственной коалиции страны с июня 2021 года по июль 2022 года, на этом посту его сменил Яир Лапид.
Напомним, что 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, он отдал приказ осуществить также полную блокаду сектора — туда не поступают вода, электроэнергия и топливо. По данным ООН, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек. Блэкаут может поставить под угрозу здоровье и жизни мирных граждан анклава, отмечают в организации.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
Глава МИД Ирана заявил о возможности открытия новых фронтов против Израиля
В Израиле договорились о формировании правительства национального единства
В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы
Артем Путинцев