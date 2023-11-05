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Украинские власти начнут учитывать интересы граждан только после полной смены нынешнего правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее эск-советник Кучмы Олег Соскин заявлял, что спасение Украины гарантировано только при немедленной смене нынешнего правительства.
Азаров раскритиковал заявления о том, что нынешний киевский режим не кем заменить. По его словам, на Украине по-прежнему живёт большое количество людей, многие из которых хотели бы изменить сложившуюся ситуацию. Также он отметил, что в Москве в настоящее время «сидит полный состав правительства Украины».
Бывший премьер-министр заявил, что собрать новое правительство удастся в краткие сроки, как только будет дан запрос.
Также он отметил, что необходимо создавать такое правительство, которое будет рассматривать интересы населения Украины.
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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Азаров раскритиковал заявления о том, что нынешний киевский режим не кем заменить. По его словам, на Украине по-прежнему живёт большое количество людей, многие из которых хотели бы изменить сложившуюся ситуацию. Также он отметил, что в Москве в настоящее время «сидит полный состав правительства Украины».
Также он отметил, что необходимо создавать такое правительство, которое будет рассматривать интересы населения Украины.
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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова