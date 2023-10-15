Экс-премьер Украины Азаров заявил об уничтожении страны Западом

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин
Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем телеграм-канале.
Экс-премьер также задался вопросом, почему граждане Украины все еще не понимают, что Западу не жалко денег на гибель украинских мужчин на линии фрона в угоду их целям и геополитическим интересам.
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«В 2013 году мы посчитали - для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард», — рассказал экс-премьер.
«Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев», — поделился Азаров.Ранее Николай Азаров заявлял Владимир Зеленский старается удержать поддержку стран Запада на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак