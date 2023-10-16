Экс-премьер Украины Азаров: жители стали вдвое меньше доверять властям за прошедший год

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Жители Украины за прошедший год стали вдвое меньше доверять властям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
В заключение Азаров отметил, что причиной этому стало затянувшееся уклонение Зеленского от переговоров с Россией. Если такая тактика продолжится, экономика страны упадёт до минимальных значений, и всё больше людей перестанут доверять властям.
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