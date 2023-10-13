Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жизнеспособность Киева поддерживается только деньгами Запада. Об этом Азаров написал в своем телеграм-канале.
По мнению Азарова, большую часть украинского бюджета составляют внешние вливания. Он отметил, что для поддержания жизнеспособности государству необходимо 32 миллиарда долларов.
Согласно оценке Международного валютного фонда, такая сумма превышает ранее запланированную фондом сумму на три миллиарда. Бывший премьер-министр добавил, «кто платит, тот и управляет своей колонией».
Напомним, ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона на фоне недавнего выделения очередного транша военной помощи Киеву заканчиваются ресурсы на эти цели.
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Согласно оценке Международного валютного фонда, такая сумма превышает ранее запланированную фондом сумму на три миллиарда. Бывший премьер-министр добавил, «кто платит, тот и управляет своей колонией».
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Екатерина Коршунова