Фото: Сайт Кремля
Николай Азаров заявил, что Запад лихорадочно ищет замену Владимиру Зеленскому
Украинский лидер Владимир Зеленский не устраивает западные страны, особенно США. В связи с провальным контрнаступлением ВСУ ему уже «лихорадочно» пытаются найти замену. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в социальных сетях.
По его словам, в настоящий момент Запад усиленно ищет замену действующему руководству, чтобы была возможность подвести страну к началу переговорного процесса. Он подчеркнул, что журналисты уже открыта критикую результаты контрнаступления украинских военных.
Он выразил уверенность в том, что Штаты желают заморозить противостояние, хотя всячески это отрицают. В настоящий момент западные государства нуждаются во времени, чтобы оправиться от потери большого числа военной техники, а также перестроить логистику.
Читайте также:
Украина может подорвать ЗАЭС
В Европе раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
Трамп заявил о праве Украины получить то, что она «заслужила»
По его словам, в настоящий момент Запад усиленно ищет замену действующему руководству, чтобы была возможность подвести страну к началу переговорного процесса. Он подчеркнул, что журналисты уже открыта критикую результаты контрнаступления украинских военных.
«Уже сегодня фактически западная пресса в открытую говорит о том, что контрнаступление ВСУ – это не что иное, как самоубийство и полный провал Запада. А, следовательно, все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского», - отметил Азаров.
Он выразил уверенность в том, что Штаты желают заморозить противостояние, хотя всячески это отрицают. В настоящий момент западные государства нуждаются во времени, чтобы оправиться от потери большого числа военной техники, а также перестроить логистику.
Читайте также:
Украина может подорвать ЗАЭС
В Европе раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
Трамп заявил о праве Украины получить то, что она «заслужила»
Татьяна Лаврова