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Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что власти Украины всегда будут недовольны объемом предоставляемой Киеву военной помощи, требуя передать все больше вооружения для ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Они (киевские власти - ред.) всегда будут не удовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах (военной помощи - ред.) с течением времени», - приводит телеканал слова Шиа.
Он также выразил уверенность в том, что союзники не поймут подобное недовольство, так как уверены в том, что делают для Украины все возможное. Таким образом, по словам Шиа, киевским властям и НАТО для продолжения взаимодействия стоит найти ресурсы, чтобы справиться в с подобным несоответствием.
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