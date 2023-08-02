Радио1
Главная / Новости / Политика/ Экс-пресс-секретарь Шиа: Киев никогда не будет удовлетворен объемом помощи

Экс-пресс-секретарь Шиа: Киев никогда не будет удовлетворен объемом помощи

02 августа 2023, 16:29

Фото: iStock/alzay

Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что власти Украины всегда будут недовольны объемом предоставляемой Киеву военной помощи, требуя передать все больше вооружения для ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Они (киевские власти - ред.) всегда будут не удовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах (военной помощи - ред.) с течением времени», - приводит телеканал слова Шиа.

Он также выразил уверенность в том, что союзники не поймут подобное недовольство, так как уверены в том, что делают для Украины все возможное. Таким образом, по словам Шиа, киевским властям и НАТО для продолжения взаимодействия стоит найти ресурсы, чтобы справиться в с подобным несоответствием.

Читайте также:

Из-за конфликта с Россией США превратили Украину в кладбище

Экс-разведчик США Риттер: Россия ежедневно становится сильнее, а Украине слабее

В Германии считают, что украинский конфликт завершится зимой
#нато
#сша
#россия
#конфликт
Читайте нас в
Путин заявил, что готовится соглашение с тремя африканскими странами
02 августа 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко и Тунисом.
Глава российского государства также отметил, что нельзя упустить другие регионы, поскольку «континент огромный».

Напомним, ранее выяснилось, что РФ возобновит работу посольства в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году. По словам президента РФ, стороны готовы совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент ведётся работа в договорно-правовой сфере, идёт подготовка соответствующих документов в области гражданской авиации, спорта и образования.

Читайте также:

Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине

Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи

Россия откроет закрытое более 30 лет назад посольство в Буркина-Фасо
#подготовка
#сотрудничество
#регионы
#заявление
#песков
#посольство
#рф
#владимир путин
Читайте нас в
Зеленский умудрился разозлить своих союзников из НАТО, включая США
CNBC: Реакция Зеленского на отказ принять Украину в НАТО разозлила его союзников
02 августа 2023, 17:07

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский разозлил своих западных союзников недовольной реакцией на отказ НАТО принять Киев в Североатлантический альянс, сообщает CNBS.
«Владимир Зеленский, как говорят, разозлил некоторых союзников в преддверии недавнего саммита НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле, когда он назвал «абсурдными» отсутствие точного графика по щекотливом вопросу о членстве в НАТО и «условия», которые необходимо выполнить перед вступлением в альянс», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

Представители телеканала отметили, что между Киевом и его западными союзниками нарастает напряжение. Своими выходками Зеленский вызывает раздражение у лидеров НАТО, в том числе в американской администрации.  

При этом, в CNBS подчеркнули, что США и НАТО приложили не мало усилий, чтобы заставить Зеленского ценить ту помощь, которую он получает, и не требовать больше.

Читайте также:

Алексей Данилов заявил, что у Украины нет плана на случай смерти Зеленского

«Никуда не денется»: Байден унизил Зеленского одной фразой

В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников на Россию будет ещё больше
#владимир зеленский
#нато
#сша
Читайте нас в
Путин заявил, что у политики киевского режима нет будущего
02 августа 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, по этой причине у такой политики не было и не будет будущего. Об этом глава российского государства в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на церемонии награждения, проходившей в Екатерининском зале Кремля, поблагодарил участников специальной военной операции за проявленный героизм. Путин отметил, что к наградам также представлены сотрудники Росгвардии и МВД, которые 24 июня принимали участие в пресечении мятежа.

Читайте также:

Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России

Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших военных как к своим

Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна
#мвд
#владимир путин
#президент
#жители
#язык
#операции
#сотрудники
#днр
#лнр
#зерновая сделка
Читайте нас в
Боливия выразила желание вступить в БРИКС
Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС
02 августа 2023, 16:41

Фото: iStock/bennymarty

Посольство Боливии в Москве передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС, заявил посол страны в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.

Читайте также:

Патрушев: БРИКС строит работу на принципах равноправия и открытости

Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС

Бразилия выступает против расширения БРИКС


#посол
#россия
Читайте нас в
Востоковед Маслов: Союз России и Китая – стратегический
02 августа 2023, 16:09

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Востоковед Алексей Маслов заявил, что отношения России и Китая носят стратегический характер, и отметил, что Китай заинтересован в нашей стране не только как в источнике ресурсов, но и как в союзнике.
«И если Россия по каким-нибудь причинам ослабнет и не будет поддерживать Китай, то Пекин останется один на один с довольно сложной ситуацией с США. Все остальные страны, которые сотрудничают и поддерживают Китай, всё-таки невелики по своему масштабу, поэтому надо понимать, что наш союз – стратегический», — добавил в беседе с RuNews24.ru специалист.

Он также напомнил о прагматичности Китая в том числе и в политический вопросах.

Читайте также:

В Петербурге заработал китайский визовый центр

Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС

Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай
#россия
#китай
#политика
Читайте нас в
Дипломат Корчмарь объяснил, зачем Эрдогану личная встреча с Путиным
Дипломат Корчмарь объяснил, на каких условиях Путин мог согласился приехать в Турцию
02 августа 2023, 15:59

Фото: IStock/kremlin

Президент России Владимир Путин отправится с личным визитом в Анкару. Об этом глава РФ договорился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом во время телефонных переговоров.
Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» отметил, что в повестке президентов могут быть вопросы по Украине, зерновой сделке и строительства атомной электростанции в турецком посёлке. По словам дипломата, Эрдоган всё же надеется занять место посредника в переговорах России и Украины.
«После зерновой сделки и после отказа Путина разговаривать с Эрдоганом по этому вопросу Турции нужно как-то себя показать. Она должна доказать, что заинтересована во всех этих украинских событиях. И, в частичности, если будет назревать какой-то переговорный процесс, Турция стремится стать посредником. А как показывает практика, в какой регион Турция приходит посредником, там она остается навсегда в этом качестве», — заметил Василий Корчмарь.
Собеседник также подчеркнул, что Турция со своей стороны должна гарантировать российскому лидеру безопасность и создать условия, в которых Владимира Путина не смогут арестовать. 

Читайте также: 

Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна

Раскрыты подробности разговора Путина и Эрдогана

Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
#безопасность
#турция
#путин
#эрдоган
#зерновая сделка
Читайте нас в
7 августа стартует адресное оповещение избирателей в рамках проекта «Мобильная УИК»
02 августа 2023, 15:13

Фото: Мособлизбирком

С 7 августа по 6 сентября в рамках проекта «Мобильная УИК» по всей стране пройдёт адресное оповещение избирателей о Едином дне голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Россияне, в том числе жители Московской области, смогут узнать о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке избирательных действий, ходе избирательной кампании, месте нахождения, днях голосования, времени работы и контактах УИК, зарегистрированных партиях и кандидатах, а также возможных формах голосования  В пилотном проекте участвуют более 55 тыс организаторов выборов в 78 регионах.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. 6 Время голосования – с 8:00 до 20:00.

 Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

Читайте также: 

Более 2% подмосковных избирателей уже подали заявления на участие в ДЭГ

В Подмосковье продолжается приём заявлений для участия в ДЭГ

Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трёхдневного голосования

 

 
#московская область
#подмосковье
#едг
#дэг
#выборы
#голосование
#госуслуги
Читайте нас в
Аналитик Неменский: Системного ухудшения отношений Украины и Польши ожидать не стоит
02 августа 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский отметил, что хотя в настоящее время и зреет некоторое охлаждение отношений между Украиной и Польшей из-за дипломатического скандала, ожидать системного ухудшение взаимоотношений двух стран не стоит.
«В Польше требуют от Украины уступок в области исторической политики и признания польского лидерства, на что в Киеве не идут. Варшаву раздражает то, что Киев больше ориентирован на взаимодействие с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с ней. Противоречия сейчас проявились, но я не думаю, что это приведёт к системному ухудшению, так как никаких разворотов в политическом курсе ни со стороны Киева, ни со стороны Варшавы ожидать невозможно», — пояснил в беседе с RT Неменский.

Он также отметил, что с 2014 по 2022 гг. между странами случались сильные разлады, в частности, из-за Евромайдана, когда на Украине стали возводить в культ Бандеру. По словам эксперта, в Польше готовы поддерживать Киев в стремлении к евроинтеграции, однако Варшава очень категорична в отношении к украинскому национализму.  Однако, с началом СВО в Варшаве решили отложить все эти противоречия и поддержать Киев.

В то же время отмечается, что выбранная президентом Украины Владимиром Зеленским военная стратегия с требованиями вооружения не одобряется странами НАТО, в частности, США. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на CNBC, Украина должна понимать собственные перспективы, а также приоритеты при составлении предъявляемых ею требований.

Читайте также:

CNBC: Зеленский начинает раздражать союзников своими требованиями

Politico: союзники Киева разочарованы безуспешным контрнаступлением ВСУ

В МИД Польши назвали причину ухудшения отношений с Украиной
#украина
#польша
#политика
#страны
Читайте нас в
Более 2% подмосковных избирателей уже подали заявления на участие в ДЭГ
02 августа 2023, 15:03

Фото: Фотобанк МО

По состоянию на 8 утра 2 августа в Московской области принято 136 157 заявлений избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 2,26% от общей численности избирателей региона, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. 

Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг  и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.  Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

Читайте также: 

В Подмосковье продолжается приём заявлений для участия в ДЭГ

Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трёхдневного голосования

Политолог Журавлёв: ДЭГ поможет вернуть интерес и доверие к выборам

 

#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников