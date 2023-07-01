Экс-президент Бразилии Болсонару не сможет баллотироваться на высший пост еще восемь лет

Фото: официальный сайт Кремля
Суд в Бразилии лишил бывшего президента Жаира Болсонару права вновь баллотироваться на пост главы государства в течение восьми лет.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару по решению суда не сможет повторно баллотироваться на высший государственный пост в стране в течение еще восьми лет, сообщает телеканал CNN.
Пятеро из семи судей признали его виновным в злоупотреблении властью и распространении фейков о злоупотреблениях во время проигранных им последних президентских выборов. Так, в июле 2022 года, еще будучи главой государства, Жаир Болсонару созвал иностранных послов и заявил им, что применяемые в Бразилии электронные машины для голосования уязвимы перед хакерами — а следовательно, его противники могут подтасовать результаты выборов.
Сейчас Болсонару находится во Флориде и подал документы на получение американской визы.
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Пятеро из семи судей признали его виновным в злоупотреблении властью и распространении фейков о злоупотреблениях во время проигранных им последних президентских выборов. Так, в июле 2022 года, еще будучи главой государства, Жаир Болсонару созвал иностранных послов и заявил им, что применяемые в Бразилии электронные машины для голосования уязвимы перед хакерами — а следовательно, его противники могут подтасовать результаты выборов.
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Артем Путинцев