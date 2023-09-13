Экс-президент Молдавии Додон осудил депортацию российского журналиста Денисова

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Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон осудил депортацию российского журналиста, руководителя Sputnik Виталия Денисова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Додона, антироссийская политика нынешнего президента республики Майи Санду, а также правящей партии «Действие и солидарность» в итоге негативно скажется на самих молдаванах. Согласно проведённым опросам, большая часть населения страны желает, чтобы Молдавия и Россия продолжали сотрудничать и развивать дружественные отношения.
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Анастасия Чинкова