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Экс-президент Молдавии Додон осудил депортацию российского журналиста Денисова

13 сентября 2023, 10:49
Фото: РИА Новости/Sputnik

Фото: РИА Новости/Sputnik

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон осудил депортацию российского журналиста, руководителя Sputnik Виталия Денисова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии депортируют руководителя Sputnik Виталия Денисова. Ему запретили въезжать на территорию государства в течение 10 лет. При этом, прибывшие к нему в квартиру в Кишинёве сотрудники миграционной службы запретили собрать вещи и забрать домашних животных.

По словам Додона, антироссийская политика нынешнего президента республики Майи Санду, а также правящей партии «Действие и солидарность» в итоге негативно скажется на самих молдаванах. Согласно проведённым опросам, большая часть населения страны желает, чтобы Молдавия и Россия продолжали сотрудничать и развивать дружественные отношения.

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#россия
#молдова
#журналист
#политика
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Франция не извинилась перед Россией за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона
Захарова: Франция не извинилась за недопуск журналистов на выступление Макрона
13 сентября 2023, 11:06

Фото: iStock/SimonLukas

Власти Франции не извинились за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона в Индии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что на пресс-конференцию французского президента, которая проходила на полях саммита G20 в Нью-Дели, не пустили корреспондентов РИА Новости и журналистку Екатерину Надольскую. После этого инцидента российское ведомство запросило извинений у Франции. Захарова отметила, что такое отношение к россиянам рассматривается как расизм и дискриминация по национальному признаку.

По словам официального представителя МИД РФ, извинения так и не поступили.
Захарова отметила, что этот инцидент можно было бы посчитать случайностью, если бы он произошёл впервые. Однако такие ситуации, спровоцированные французской стороной, уже ранее происходили.

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#франция
#россия
#журналисты
#мид рф
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Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией
13 сентября 2023, 10:57

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время разговора с YouTube-каналом Judging Freedom высказал мнение, что учения НАТО в Черном море опасны потенциальной войной с Россией.

Полковник армии США в отставке сравнил Черное море для России по важности с Карибским морем для Соединенных Штатов. 

«Если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — высказался эксперт.

Напомним, что С 11 по 15 сентября Военно-морские силы США и Румынии проводят учения в дельте Дуная и Черном море. Участие в учениях примут и другие страны, а именно Украина, Болгария, Великобритания, Турция и Франция.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты предпочитают плен убийственному штурму. Бойцы ВСУ не желают исполнять приказы командиров, гарантирующих их смерть. 

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#сша
#россия
#море
#учения
#чёрное море
#нато
#всу
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Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры
13 сентября 2023, 10:43

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет.
Переговоры длились больше двух часов. Лидеры государств позже примут участие в официальном обеде, который Владимир Путин устраивает в честь северокорейского гостя.

Напомним, что в рамках встречи Ким Чен Ын выразил поддержку в сторону проведения СВО  на территории Украины. По словам северокорейского лидера, Россия участвует в священной борьбе по защите суверенитета государства. 

Также, по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, лидеры не собираются подписывать какие-то документы по итогам сегодняшних переговоров. 

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#россия
#владимир путин
#кндр
#рф
#переговоры
#ким чен ын
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Военкор США Ланкастер озвучил, что Донбасс считает себя частью России
13 сентября 2023, 10:16

Фото: РИА Новости / Сергей Батурин

Американский независимый журналист Патрик Ланкастер, в прошлом военнослужащий ВМС США, в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Донбасс считает себя частью России.
Военкор сообщил, что во время общения с жителями Донецка, Ланкастер выражал мнение Запада, о том, что эти территории принадлежат Украине, но в ответ все утверждали, что они являются частью России.

«Это просто факт, нравится это Западу или нет», —  высказался журналист.
Ланкастер также рассказал, что в Единый день голосования, 10 сентября, украинская армия постоянно обстреливала город и областные населенный пункты. 

Напомним, что 5 октября 2022 года  Владимир Путин подписал 4 федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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#город
#днр
#лнр
#рф
#донбасс
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Путин пригласил школьницу поучаствовать в запуске космического корабля
13 сентября 2023, 10:11

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

Президент России Владимир Путин встретился на космодроме Восточный с девятиклассницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой. Российский лидер пригласил школьницу принять участие в запуске пилотируемого космического корабля «Союз МС-24», который запланирован на 15 сентября с космодрома Байконур.
Мария принимала участие в открытом уроке «Разговор о важном», который глава государства проводил для школьников 1 сентября. Тогда она рассказала, что увлекается созданием спутников и участвовала в разработке первого донского спутника, который был запущен недавно. Также девушка по секрету сообщила Владимиру Путину, что участвует в создании первого в России спутника, на котором будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Эта разработка ведется Классическим колледжем Ростова-на-Дону, где учится Мария, совместно с Московским институтом электроники и математики.

«У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая, — сказал российский президент. — Мы разговаривали с Юрием Ивановичем Борисовым, главой Роскосмоса, он может взять тебя на Байконур, где стартует пилотируемый корабль. Поедешь?».

Девушка с улыбкой согласилась. Она поделилась яркими эмоциями от посещения космодрома, рассказала, что испытывает чувство настоящей гордости за свою страну и мечтает учиться и развиваться дальше, чтобы двигать вперед отечественную космонавтику. В завершение встречи Владимир Путин подарил Марии стартовый ключ управления пуском ракеты.

«Чтобы ты могла надежно управлять всеми пусками», — сказал президент.

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Власти Молдавии депортировали российского журналиста
РИА Новости: руководителю Sputnik Денисову запретили въезд в Молдавию на 10 лет
13 сентября 2023, 10:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Молдавии депортируют руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что в его квартиру в Кишинёве пришли сотрудники миграционной службы и увезли его в аэропорт с постановлением о депортации из страны первым же рейсом.

Также он уточнил, что ему запретили въезжать в Молдавию в течение десяти лет. При этом, запретили собрать вещи и забрать домашних животных.

Денисов заявил, что, согласно постановлению, журналист представляет угрозу национальной безопасности страны.

Прокомментировал ситуацию гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. По его словам, такая «разрушительная политика» недопустима и переходит все возможные границы.

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#молдова
#журналист
#россия
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Песков: Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
13 сентября 2023, 09:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций завершились. Сейчас они приступили к переговорам с глазу на глаз, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

 После этого лидеры обеих стран приступили к переговорам с участие делегаций, которые продлились более часа. В рамках встречи Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.

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#владимир путин
#президент
#встреча
#отношения
#кндр
#рф
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Ким Чен Ын: Отношения с РФ являются приоритетными для КНДР
13 сентября 2023, 09:27

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для его страны отношения с Россией являются приоритетными.
«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также заявил, что поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.

Напомним, переговоры Путина и Ким Чен Ына проходят при участие делегаций обеих стран на космодроме «Восточный» в Амурской области.

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#россия
#отношения
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Министр ВВС США призвал готовиться к возможной войне с Китаем
13 сентября 2023, 09:24

Фото: istockphoto/ffikretow

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл предупредил, что КНР наращивает свою вооруженную мощь. Он призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем.
В интервью изданию The Hill он заявил, что задача американцев — сдерживать эту возможную войну, но следует быть готовым к ней в случае, если она случится. Министр также добавил, что необходима реформа Военно-космических сил, без чего вполне реальным становится угроза поражения в военном конфликте. Кендалл полагает, что такой конфликт может начаться в том случае, если военного потенциала США окажется недостаточно для сдерживания «китайской агрессии» в отношении Тайваня.

По словам министра ВВС, Китай наращивает военную мощь по двум основным направлениям: укрепляются вооруженные силы, предназначенные для противодействия авианосцам, нанесения ударов по аэродромам и другим объектам, имеющим критически важное значение. А также совершенствуется служба стратегической поддержки для достижения доминирования в космосе и киберпространстве. Китай уже более 20 лет оптимизирует свои силы для того, чтобы одержать верх над Соединенными Штатами в западной части Тихого океана, заключил Кендалл.

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#конфликт
#китай
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