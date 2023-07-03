Экс-президент Молдавии Додон: Страна останется нейтральной, либо ее разорвут на куски

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Бывший глава Молдавии Игорь Додон считает, что прописанный в конституции страны нейтралитет выгоден для всех ее партнеров
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предрек стране распад и «разрыв на куски» в случае отказа официального Кишинева от конституционно закрепленного нейтрального статуса республики. Об этом он заявил в эфире телеканала GRT.
Он добавил, что нейтралитет Молдавии является единственной гарантией сохранения независимости и целостности республики, и выгоден всем ее партнерам — как западным, так и восточным. При этом он посетовал, что страны Запада регулярно пытаются перетянуть Кишинев на свою сторону.
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«Либо мы будем нейтральными, либо будем разорваны на куски. Страна очень маленькая, часть может уйти в Румынию, часть еще куда-то», — отметил Додон.
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Артем Путинцев