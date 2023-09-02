Экс-президент Молдавии Додон заявил, что страна не выживет без сотрудничества с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Молдавия нуждается в возобновлении сотрудничества с Россией, в частности, в сферах энергетики и торговли. Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов в республике Игорь Додон.
Он заявил, что государство «не выживет» без России, поскольку оно нуждается в российских энергоресурсах и рынке.
Додон добавил, что, например, собранный урожай яблок в размере 400-500 тысяч тонн некуда продавать, кроме как в страны СНГ и Россию.
Одновременно с этим экс-президент республики сообщил, что Молдавия не должна зависеть от России или европейских стран. Он отметил важность проведения промолдавской политики.
Читайте также:
Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: Молдавия хочет как можно быстрее разорвать отношения с Россией
Захарова: Молдавия станет соучастницей преступлений Украины, если продолжит «поддерживать» её
Стало известно условие, при котором Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС
Додон добавил, что, например, собранный урожай яблок в размере 400-500 тысяч тонн некуда продавать, кроме как в страны СНГ и Россию.
Читайте также:
Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: Молдавия хочет как можно быстрее разорвать отношения с Россией
Захарова: Молдавия станет соучастницей преступлений Украины, если продолжит «поддерживать» её
Стало известно условие, при котором Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС
Анастасия Чинкова