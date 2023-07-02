Экс-президент Совета по международным отношениям сделал шокирующее заявление о США

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Экс-президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас назвал Соединенные Штаты Америки главной угрозой миру
Бывший президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас заявил, что главную угрозу мировой безопасности несут Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
Хаас считает, что из-за развала американской политической системы США стали крупнейшим источником проблем и сомнительным образцом демократии.
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«Наша внутриполитическая ситуация — это то, что делает США ненадежным партнером», — отметил политик.
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Екатерина Коршунова