Экс-президент США Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, согласно представленным обвинениям, большое жюри присяжных поддержало возможность обвинения экс-президента по четырем статьям — «сговор с намерением обмануть США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры» и «сговор направленный против прав».
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