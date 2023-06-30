Экс-разведчик Матвийчук заявил о попытках ВСУ перекрыть основные пути в Крым

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Экс-разведчик Анатолий Матвийчук: ВС Украины пытаются перекрыть основные пути к полуострову Крым
Бывший разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что ВС Украины заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС и обмеление Днепра, чтобы осуществить десантную операцию по перекрытию путей на полуостров Крым. Об этом пишет URA.RU.
По словам Матвийчука, украинские боевики планировали десантную операцию и переход на левый берег Днепра.
По его мнению, Киев будет и дальше предпринимать все возможное для реализации своего плана.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Матвийчука, украинские боевики планировали десантную операцию и переход на левый берег Днепра.
«Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым», — отметил экс-разведчик.
По его мнению, Киев будет и дальше предпринимать все возможное для реализации своего плана.
«Они будут пытаться высадиться в направлении Запорожской АЭС) и Антоновского моста», — уверен российский полковник.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян