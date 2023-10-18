Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что в случае начала наземной операции в секторе Газа армия Израиля будет уничтожена.
«Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал бывший американский разведчик.
Риттер добавил, что ХАМАС специально заманивает Израиль в смертельную ловушку, так как полностью готов к военной операции.
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