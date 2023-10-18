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Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена

Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена в секторе Газа
18 октября 2023, 05:21
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что в случае начала наземной операции в секторе Газа армия Израиля будет уничтожена.
«Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал бывший американский разведчик.

Риттер добавил, что ХАМАС специально заманивает Израиль в смертельную ловушку, так как полностью готов к военной операции.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#армия
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Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем
18 октября 2023, 05:35

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Мужчина поделился своей историей, в которой после интимного опыта втроем, столкнулся с неожиданными последствиями: жена объявила о разводе и начала встречаться с другими партнерами. Об этой катастрофической ситуации рассказал секс-коуч Дейдре Сандерс в интервью изданию The Sun.
Мужчина в возрасте 39 лет утверждал, что в течение десяти лет его брак с женой был полон счастья: у них были дети, просторный дом и хорошие автомобили. Однако все изменилось после вечеринки, которая завершилась интимным опытом втроем с соседом.

«Через три месяца жена внезапно объявила, что намерена развестись и начала встречаться с моим другом», — рассказал мужчина, выражая свое чувство разочарования.
Он переехал из семейного дома и не желает мириться с супругой, при этом продолжает винить себя в произошедшем. Дейдре Сандерс в ответном сообщении заявила, что секс втроем часто приводит к непредсказуемым последствиям. Она предположила, что брак мужчины возможно не был столь счастливым, каким он описывает, и поэтому закончился разводом.

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Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь»
Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» в Пекине
18 октября 2023, 05:17

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» и собирается выступить на церемонии открытия после председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает РИА Новости.
Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках мероприятия также запланированы переговоры между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Один пояс, один путь» представляет собой международную инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином десять лет назад. Главной целью этой инициативы является укрепление и создание новых торгово-транспортных маршрутов, связывающих более 60 стран в Центральной Азии, Европе и Африке. Это способствует развитию торговых отношений между этими регионами и Китаем.

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#путин
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Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
18 октября 2023, 04:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны.
«Он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что его мнение по тем или иным вопросам не всегда совпадают с мнением Орбана, однако это не мешает лидерам двух государств вести диалог и искать компромиссные решения.

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Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас
18 октября 2023, 03:57

Фото: iStock/Olena_Z

На данный момент на Украине насчитывается 1940 иностранных наемников, организованы четыре пехотных батальона, включающих 300-400 бойцов в каждом, а также действуют отдельные батальоны специального назначения. Эти данные содержатся в аналитической записке, предоставленной Министерством Обороны Российской Федерации.
Согласно информации, опубликованной «Известиями», России на Украине противостоит примерно 2000 иностранных наемников, и большинство из них сконцентрировано на направлении в Запорожье. Следует отметить, что наибольшее количество наемников происходит из Польши и США.

В документе также указывается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,700 добровольцев из 88 разных стран. В ходе боевых действий было уничтожено более 5400 боевиков, а 5300 покинули регион и вернулись назад.

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Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик
18 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

По данным Telegram-канала Shot, жители Турции начали штурм американской военной базы Кюречик, расположенной в городе Малатье.
В сообщении отмечается, что люди бросают камни в сторону военных и полиции, а силовики в ответ используют слезоточивый газ.



Протесты в разных странах Ближнего Востока начались после ракетного удара по больнице в секторе Газа. Демонстрации охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле, например, протестующие попытались приблизиться к израильскому консульству, требуя изгнания израильского посла из страны.

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В США назвали виновного в ударе по больнице в Газе
Журналист Хинкл заявил о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
18 октября 2023, 03:12

Фото: РИА Новости

Журналист из США Джексон Хинкл в соцсети X заявил о причастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, сравнив звук на соответствующем видео со звуком «прилета» американских авиабомб JDAM.
«Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе», — пишет Хинкл
Во вторник, 17 октября, баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась удару. По данным Минздрава Газы, в результат атаки погибли более 500 человек, большинство из которых — женщины и дети. Израильтяне и палестинцы возложили вину за атаку друг на друга — армия Израиля заявила, что больницу поразила ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад», а МИД Палестины утверждает, что удар был нанесён израильской авиацией.

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#больница
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#женщины
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#человек
#удар
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Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат
Посол Хусни Абдель Вахид: больница в секторе Газа была предупреждена об атаке
18 октября 2023, 02:54

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид утверждает, что больницу в секторе Газа предупредили о надвигающейся атаке за несколько часов до её начала.
«Эту больницу предупредили за несколько часов до того, как её атаковали», — заявил посол в интервью испанскому телеканалу RTVE.
Во вторник Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась ракетной атаке. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате погибли более 500 человек, преимущественно женщины и дети. В ответ на это произошло взаимное обвинение между палестинцами и израильтянами: Министерство иностранных дел Палестины утверждает, что удар нанесли израильские самолеты, в то время как израильская армия заявляет, что больницу атаковала ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад».

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Медведев назвал ответственных за «преступный» удар по больнице в Газе

Удар по больнице в Газе попал на видео
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#армия
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#человек
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#удар
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Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа
18 октября 2023, 02:37

Фото: сайт ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш категорически осудил ракетную атаку по больнице в секторе Газа. Он заявил, что испытал ужас при мысли о сотнях погибших мирных палестинских граждан.
Кроме того, он выразил глубокое сочувствие семьям погибших. Генсек подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, больницы и медицинский персонал должны находиться под особой защитой.

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МИД Палестины: удар по больнице останется «пятном на совести человечества»
#больницы
#оон
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Медведев назвал ответственных за «преступный» удар по больнице в Газе
Медведев: ответственность за преступный удар по больнице в Газе несут США
18 октября 2023, 01:52

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал атаку на больницу в секторе Газа актом военного преступления и обвинил Соединенные Штаты в окончательной ответственности за это событие.
«Жестокая атака на больницу в секторе Газа, несомненно, представляет собой военное преступление. И окончательную ответственность за него несут те, кто цинично извлекает выгоду из войн в различных странах и континентах, расточая огромные суммы на вооружение и наращивая военный промышленно-комплекс. Это те, кто лжет о своей глобальной миссии в защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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