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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что политический раскол в Соединённых Штатах произошел вовсе не из-за спецоперации на Украине, начатой президентом РФ Владимиром Путиным, однако стал доказательством успеха подхода российского лидера к внешней политике.
«Мы стали жертвой не Путина, а рационального подхода, который Россия избрала для решения международных проблем», — сказал Риттер.
По его мнению, Путин решает все вопросы «коллегиально», и это выгодно отличает внешнюю политику РФ от политики США.
«Если услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию ничего вообще», — заключил бывший разведчик.
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