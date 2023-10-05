Экс-разведчик Риттер назвал виновника кризиса в США

Дональд Трамп вот уже второй раз за последние три года не смог попасть в список 400 богатейших жителей Соединённых Штатов по версии журнала Forbes.

Состояние экс-президента по сравнению с 2022 годом сильно сократилось — cразу на 600 млн долларов. Сегодня оно составляет $2,6 млрд. Трампу не хватило около $300 млн, чтобы попасть в топ-400 богатеев США



Forbes уверен, что главная финансовая проблема политика – его социальная сеть Truth Social, которая не стала популярной среди американцев и потеряла 85% от изначальной оценочной стоимости.

Артем Путинцев