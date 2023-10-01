Экс-разведчик Риттер: Поставка Киеву ракет Taurus — путь к войне внутри Германии

Фото: iStock/photosvit
Решение Берлина предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в Германии, в которой она сможет винить только себя саму. Об этом заявил бывший разведчик американской армии, а ныне военный эксперт Скотт Риттер.
По мнению Риттера, нельзя позволить немецким властям думать, что это решение не повлечёт за собой никаких последствий. Он подчеркнул, что Германия сама, своими же действиями навлекает на себя и своих граждан беду, так как война всегда приходит к тем, кто её жаждет.
Ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия.
По информации СМИ, Шольц боится, что присутствие немецких специалистов в зоне конфликта может обострить отношения Германии и России, и втянуть Берлин в российско-украинский конфликт. Однако, как отметили в The Wall Street Journal, поставки ракет все же могут быть одобрены, если США решатся отправить на Украину сопоставимое оружие.
Читайте также:
В Германии заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus
В США выяснили, почему немецкие ракеты Taurus никогда не доедут до Украины
ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
«Зло ходит по земле, и иногда добрым людям приходится противостоять ему, применяя силу. Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину — это зло. <...> Решение Германии по Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла», — отметил аналитик.
Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия.
По информации СМИ, Шольц боится, что присутствие немецких специалистов в зоне конфликта может обострить отношения Германии и России, и втянуть Берлин в российско-украинский конфликт. Однако, как отметили в The Wall Street Journal, поставки ракет все же могут быть одобрены, если США решатся отправить на Украину сопоставимое оружие.
Читайте также:
В Германии заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus
В США выяснили, почему немецкие ракеты Taurus никогда не доедут до Украины
ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
Артем Путинцев