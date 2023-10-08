Экс-разведчик Риттер предсказал результаты прямого столкновения России и НАТО

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В случае прямого столкновения столкновения с Вооруженными силами России войска Североатлантического альянса не продержаться и недели. Такой прогноз сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
В этом случае против хорошо подготовленных и получивших бесценный опыт российских солдат войска США не смогут устоять. А ведь американская армия — лучшая в НАТО. Нет ни одной страны в альянсе, которая сумела бы продержаться против войск РФ больше недели, заключил эксперт.
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Александр Бойцов