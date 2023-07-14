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Экс-разведчик Риттер: Россия превосходит Украину по количеству танков

14 июля 2023, 08:02

Фото: iStock/Evgeny555

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.

Эксперт также отметил, что Россия наращивает производство тяжелой техники, тогда как Украина ничего не изготавливает самостоятельно и зависит от поставок иностранных танков. Об этом он сообщил в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, у ​России танков больше, чем достаточно, в то время как украинские танки зарубежного производства уничтожают на передовой. Риттер также подчеркнул, что Украина даже близко не приблизилась к тому, чтобы прорвать линию российской обороны.

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#танки
#Россия
#Украина
#западные танки
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Палата представителей конгресса США отклонила поправки о снижении военной помощи Украине
14 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/rarrarorro

Проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) с поправками, предложенными рядом законодателей, был отклонен палатой представителей конгресса США.
В NDAA предлагалось ввести ряд поправок, которые должны быть в последствии рассмотрены нижней палатой. Об этом пишет издание РИА Новости.

Те предложения, которые касались уменьшения или полной блокировки военной помощи Украине, были отклонены. Также сообщается, что палата представителей не одобрила поправки по предоставлению президентом США конгрессу детальной стратегии по украинскому вопросу. 

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#США
#Белый дом
#поправки
#Украина
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США хотели исключить слово «приглашение» из итогового заявления саммита НАТО
14 июля 2023, 06:01

Фото: iStock/rarrarorro

США рассматривали возможность исключить из итогового заявления НАТО слово «приглашение» из-за резкого высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о заявлении украинского лидера в Твиттер, где он раскритиковал НАТО за позицию о возможном членстве Украины и назвал отсутствие конкретных сроков «абсурдным и беспрецедентным».

«Некоторые хотели убрать упоминание о «приглашении» или найти другое место для этого слова», — цитирует издание слова одного из дипломатов.
Однако участники собрания пришли к общему мнению, что изменения в документе могут затормозить его публикацию, поэтому лучшим решением будет оставить первоначальную версию заявления.

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#США
#НАТО
#Украина
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Шойгу назвал воинские части, которые сорвали контрнаступление ВСУ
14 июля 2023, 03:59

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу перечислил основные составляющие стратегической оборонительной операции по отражению контрнаступления ВС Украины. Кроме того, он назвал воинские части, которые сорвали контрнаступление украинской армии, пишет МК.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ сломали все планы Киева и НАТО.

«Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, — про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, мотивированные и профессиональны», — цитирует издание слова Шойгу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Шойгу
#ВСУ
#Украина
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Путин назвал определение статуса ЧВК в России непростым
14 июля 2023, 01:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что определение статуса ЧВК в России является непростым. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос», — цитирует издание слова главы государства.

Он также прокомментировал события 24 июня. По словам Путина, все было очевидно и просто. При этом рядовые бойцы ЧВК «Вагнер» достойно воевали.

«То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление», — подчеркнул президент.

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#Путин
#ЧВК
#Россия
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Путин рассказал о деталях встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
14 июля 2023, 00:17

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Президент РФ Владимир Путин рассказал о деталях встречи с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что на встрече присутствовали 35 человек. Путин дал оценку тому, что бойцы частной военной компании сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня. Кроме того, президент озвучил возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, включая боевое применение.

По словам президента, они все могли собраться в одном месте и продолжить военную службу.

«Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — добавил Владимир Путин, подразумевая командира с позывным «Седой».

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#ЧВК «Вагнер»
#Путин
#бойцы
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Путин предложил подготовить нацпроект по экономике данных в 2023 году
13 июля 2023, 23:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий предложил в этом году осуществить подготовку нового нацпроекта по формированию экономики на период до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных», — цитирует агентство слова российского лидера.

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#Путин
#нацпроект
#Россия
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Американские спецслужбы прокомментировали расследование по найденному в Белом доме кокаину
13 июля 2023, 22:25

Фото: iStock/lucky-photographer

Спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.
«Сейчас расследование прекращено ввиду отсутствия улик», — было сказано в опубликованном полицией заявлении.
В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».

Специалисты сделали лабораторный анализ ДНК и отпечатков пальцев, но результатов не получили, пишет РИА Новости. 

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин, найденный в Белом доме, могу принадлежать только Джо Байдену или его сыну Хантеру. По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».

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#США
#Белый дом
#кокаин
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Турция объяснилась перед Россией за передачу Украине боевиков «Азова»*
13 июля 2023, 21:35

Фото: iStock/as creative atelier

Анкара объяснила Москве причины, по которым состоялась передача Украине членов батальона «Азов»*. Об этом говорится в заявлении правящей партии Турции.
«Анкара уверяет, что дала объяснения РФ по передаче Киеву "азовцев"*. Но деталей не привела», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Анкара передала Киеву боевиков «Азова»*. 


*Организация признана террористической и запрещена на территории России

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#Турция
#Россия
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Захарова обвинила Западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию
13 июля 2023, 21:18

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давит на Иорданию и сирийских беженцев, оказывая противодействие пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек в места постоянного проживания. Об этом сообщили на сайте МИД.
Захарова отметила, что возвращение на родину миллионов сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц — важнейший элемент урегулирования ситуации в Сирии.

«Вместо этого Амман убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны», — сообщила официальный представитель МИД.

Захарова дополнила, что воздействие оказывается и на самих беженцев. По ее словам, Вашингтон продолжает делать ставку на свержение правительства САР.

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#Захарова
#МИД
#Запад
#Сирия
#беженцы
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