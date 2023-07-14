Экс-разведчик Риттер: Россия превосходит Украину по количеству танков

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.
По его словам, у России танков больше, чем достаточно, в то время как украинские танки зарубежного производства уничтожают на передовой. Риттер также подчеркнул, что Украина даже близко не приблизилась к тому, чтобы прорвать линию российской обороны.
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